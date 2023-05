Governo do Pará oferece apoio e cuidado às mães para o fortalecimento da maternidade

Pela quinta vez, a dona de casa Jaqueline Silva dos Santos viveu a sensação de gerar uma vida e de ter um bebê no colo. “Embora não tenha sido planejado, mas é uma bênção e estamos felizes. Eu adoro ser mãe, ainda mais quando chega o Dia das Mães”, brinca.

Da surpresa da gravidez ao parto humanizado, no Hospital Abelardo Santos, distrito de Icoaraci, em Belém, Jaqueline comemora a boa assistência que ela e o filho Cristian Havi receberam. “Gostei muito, fomos bem recebidos e tratados. Já é o segundo bebê que eu tenho aqui. Os profissionais foram bem atenciosos e presentes”, comenta Jaqueline.

Respeito aos nascimentos – A maternidade do hospital é referência na Região Metropolitana de Belém em boas práticas de assistência do parto, com média de mais de 400 nascimentos por mês, dado que a faz ser segunda maior do Pará.

A gestante escolheu o hospital para ter seu bebê porque a unidade conta com métodos não farmacológicos para alívio da dor, como banho de aspersão com água morna, aromaterapia, exercícios com a apoio de fisioterapeuta em sala de parto, massagem relaxante e musicoterapia. Noventa e cinco por cento dos partos são conduzidos por enfermeiras obstetras.

A licença-maternidade acabou. E agora? – O retorno ao trabalho é motivo de preocupação para muitas mães. A angústia de se ver sem rede de apoio e sem condições financeiras de pagar por uma babá ou creche, tira o sono de muitas mulheres.

Balconista de supermercado, Cricielle da Silva Pantoja lembra que ela e outras mulheres da família passaram por situações parecidas. A nova rotina revelou sentimentos desconhecidos e impôs escolhas importantes, como a necessidade de voltar ao mercado de trabalho.

“O sentimento de ser mãe é incomparável a qualquer outra relação, pois desperta em nós uma força interior que não imaginávamos ter. No começo eu sofri com a ideia de ter que deixar ele na creche, mas eu tinha que trabalhar. Era uma necessidade não só minha, mas como da minha família também. Tínhamos que sair pra trabalhar e não tínhamos como deixar nossas crianças”, recorda Cricielle.

Hoje, ir buscar o filho Davi Calleb, de 4 anos, no Centro de Referência de Educação Infantil Professor Orlando Bitar, em Belém, é motivo de alegria e tranquilidade para a mãe. “Facilitou muito a nossa vida. Hoje, vamos trabalhar tranquilas, pois sabemos que nossas crianças estão bem cuidadas. Só tenho que agradecer aos profissionais da creche. Facilitou a vida das mamães no mercado de trabalho”, compartilha a balconista.

Educação de qualidade na primeira infância – A creche Orlando Bitar já atendeu no primeiro ano de funcionamento mais de 600 crianças com idade entre zero e cinco anos. O programa é uma ação governamental pioneira, desenvolvida pelo Estado com o objetivo de reduzir o déficit de 30 mil vagas na educação infantil, além de fortalecer a educação básica. A unidade também é um ponto de qualificação para os profissionais que atuarão nas 149 creches que serão entregues em todo o Pará.

Cidadania para toda a família – De serviços médicos ao lazer. A estudante de pedagogia Izabela da Silva, mãe do Nicollas, de 4 anos, diz que já perdeu a conta de quantas vezes foi beneficiada com alguma atividade na Usina da Paz Jurunas/Condor. Não só ela, mas toda a família.

“Minha cunhada sempre vai com meu sobrinho autista. Já participei de um curso de libras, precisei de serviços médicos, tirar documentos, e tenho lazer. A Usina veio nos ajudar muito. Inclusive, vejo pessoas de outros municípios serem beneficiadas”, relata.

Ter um espaço de inclusão social era o que ela esperava desde quando soube que o complexo de cidadania chegaria para a comunidade. A rotina puxada com o filho, que está em investigação para o espectro autista, é facilitada pelos serviços disponíveis na Usina da Paz.

“Uso muitas coisas que a Usina oferece. Foi algo muito bom que chegou para comunidade. Vivemos os desafios de correr atrás do diagnóstico do TEA, então eu não tenho um emprego fixo, mas tento conciliar as aulas de reforço que dou com a maternidade, que é uma bênção para mim. Antes eu fiquei com medo, mas hoje vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, compartilha Izabela.

Programa reconhecido nacionalmente – Desde 2021, as UsiPaz já realizaram mais de 1,7 milhões de atendimentos nos nove complexos em funcionamento. O programa é destaque nacional por proporcionarem a redução da criminalidade e a ampla assistência à população nos locais em que estão instaladas.

O projeto funciona de forma integrada ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada. São mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado.

Inserção e reinserção no mercado de trabalho

A vida depois da maternidade nunca mais é a mesma. Nisso todas as mães concordam. Uma nova chance de qualificação profissional era o que Aldaíze Sales mais queria. Mãe de dois filhos, a auxiliar administrativa está de emprego novo.

“Me esforcei e consegui reorganizar minha vida. Estava trabalhando como autônoma e por meio do curso consegui um emprego. Pra mim foi muito importante ter feito a qualificação. A maioria na minha sala era mãe de família. O conhecimento gera oportunidade e para mim abriu uma porta que eu nem imaginava. A minha organização financeira está bem melhor”, comemora Aldaíze.

A auxiliar administrativa conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de Benevides logo depois de terminar o curso na área pelo programa “Qualifica Pará”, que em pouco mais de um ano já certificou cerca de 28 mil, sendo pelo menos 15 mil mulheres.

Qualificação profissional – Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o programa conta com 45 cursos de qualificação profissional distribuídos pelos 144 municípios paraenses. Um investimento de R$56 milhões do Governo do Pará.

A capacitação é destaque no currículo de Gláucia da Cruz Fernandes. O curso de auxiliar administrativo também serviu de exemplo para o filho Gustavo, de 17 anos, se inspirar na mãe.

“Eu estava exercendo o cargo sem ter qualificação. Então, para mim, o curso foi um prêmio. Tinha vontade de fazer, mas não tinha como pagar. Abracei a oportunidade com toda a força. Eu sempre digo para o meu filho: ‘quando aparece uma oportunidade dessa gratuita, esse é o caminho. Eu estou aqui para te apoiar em todos os sentidos’, completa.

O sonho da graduação e pós-graduação é realidade – Hellem e Samara Senado nunca se imaginaram na mesma profissão. Mãe e filha não só dividem os sonhos de carreiras bem sucedidas, elas também aprendem juntas a arte de cozinhar no curso de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Salinópolis, nordeste do estado, pelo programa ‘Forma Pará’.

É bom e é difícil ser colega de sala dela. Ela me cobra muito para eu ser a melhor aluna, mas eu sempre fico atrás dela”, brinca a estudante Samara Senado. A mãe logo corrige. “Na verdade eu incentivo que ela faça sempre o melhor dela para que ela trabalhe com honestidade, sempre fazendo para o outro como se se estivesse fazendo por ela sempre com responsabilidade, porque estamos lidando com vidas. Tem espaço para todo mundo. Eu digo: lute pelo que é seu”, enfatiza Hellem Senado.

Hoje, mãe e filha trabalham em casa projetando abrirem um restaurante em breve. Se já fazem sucesso como estudantes, imagina depois de formadas. Samara foi vencedora de uma competição nacional de gastronomia, em setembro do ano passado. O “Escondidinho do Sal” com peixe Serra conquistou o prêmio Rally dos Sertões, o que é motivo de orgulho para a mãe.

“Cozinhar está no sangue da nossa família. Minha mãe sempre quis e nunca pôde fazer isso. Então, hoje, aos 43 anos, eu tenho o privilégio de estudar junto com a minha filha e acompanho o crescimento dela. Foi uma benção sem medidas. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A gente já recebeu várias coisas depois desse concurso e tudo isso graças ao ‘Forma Pará’, que nos possibilitou estudar”, reforça Hellem.

Universalização do ensino superior no Pará – O “Forma Pará”, que tinha a meta inicial de ofertar quatro mil vagas em quatro anos, superou as expectativas e, no final de 2022, concretizou a sua universalização, o que significa que o programa oferta de pelo menos um curso superior em cada um dos 144 municípios do Estado.

Incentivo ao empreendedorismo feminino – O bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, traz um exemplo de realização profissional de uma mulher que foi mãe pela primeira vez aos 16 anos. “Hoje eu vejo que superei muitos medos por ter alguém que dependia de mim, por ter um motivo maior que todos que não me fez desistir, que é a minha filha”, declara a empresária Lara Silva.

Dona de uma frutaria, Lara, que está à espera de um segundo bebê, diz que se sente feliz pela estabilidade financeira que conquistou com muito trabalho. Hoje, o negócio gera renda para outras sete famílias.

Negócios de mulheres em expansão

Graças a linha de crédito Empodera, criada pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), empreendedoras, independentemente do ramo de atividade, do setor formal ou informal têm oportunidade de expandir seus negócios com três modalidades de investimento. Foi o caso da Lara.

“Sempre falo que veio no momento mais propício, no momento do meu começo, onde eu tinha apostado tudo num negócio que eu só tinha incertezas, e um crédito com a taxa de juros do ‘Empodera’ eu nunca tinha visto, foi de extrema ajuda, consegui investir e ter um retorno a curto prazo, foi uma peça chave no crescimento do meu negócio”, ressalta a empresária.

Fonte: Agência Pará/Foto: Raoni Figueiredo/Ag Pará