Governo do Pará oferta 400 consultas mensais de endocrinologia na Poli Lago de Tucuruí

Responsável em diagnosticar e tratar doenças relacionadas aos hormônios e ao metabolismo, a especialidade de endocrinologia cuida de doenças prevalentes como diabetes, obesidade e distúrbios de tireoide. Visando atender à população do sudeste paraense, a Policlínica Lago de Tucuruí, inaugurada em julho deste ano pelo Governo do Pará, através da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa), disponibiliza, por mês, 400 consultas na especialidade.

Além da oferta do serviço ambulatorial, a unidade também garante exames laboratoriais e de imagem para um diagnóstico completo e assertivo das doenças metabólicas e hormonais.

Alerta– O endocrinologista Roberto Borges Júnior observa que entre as queixas mais recorrentes nos atendimentos da Poli Lago de Tucuruí, estão a obesidade, doenças da tireoide, síndrome do climatério e o temido diabetes, que se tornou, mundialmente, um problema de saúde pública.

Dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), apontam que o Brasil, por exemplo, é o 5º país com a maior em incidência da doença no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, de 20 a 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões.

Predisposição – A obesidade e o sobrepeso são alguns dos fatores de destaque que levam à doença. “Essas são as principais causas dediabetes tipo 2, associado a fatores hereditários. A causa se baseia, principalmente, pela síndrome de resistência à insulina seguida de possível falência pancreática”, explicou o endocrinologista.

Os principais tratamentos para o diabetes, segundo o especialista, são as insulinas, análogos de GLP-1, sulfonilureas, inibidores de DPP-4, metformina, atividades físicas, dieta e a mudança no estilo de vida. “Hábitos alimentares adequados, exercícios físicos, uma boa saúde mental e visitas periódicas ao seu médico, são formas de prevenir a doença”, destacou Roberto Borges.

Ainda de acordo com o médico, “a depender da causa e do tipo de diabetes, em alguns casos em uma pequena parcela, pode haver remissão da doença”, disse o endocrinologista.

Existem alguns estudos em andamento que tentam usar células-tronco para curar o pâncreas deficiente do portador do diabetes tipo 1, e tecnologias já disponíveis melhoram muito o controle nos níveis de insulina. Mas a doença é crônica e exige acompanhamento multidisciplinar pela vida inteira, mesmo que a glicemia esteja controlada. Já para quem sofre com diabetes tipo 2, a boa notícia é que, caprichando no estilo de vida saudável, pode haver um controle.

Perfil – A diretora executiva da Poli Lago de Tucuruí, Louhanna Silva, explica que os atendimentos na especialidade são totalmente gratuitos e feitos através da regulação estadual. “No serviço de endocrinologia atendemos adolescentes, adultos e idosos com a prevalência do público feminino. Além das consultas, oferecemos diversos exames, que ajudam a diagnosticar doenças metabólicas como o diabetes. Como entidade de saúde, é nosso dever fazer alertas à sociedade quanto aos cuidados para evitar enfermidades silenciosas como o diabetes”, destacou a gestora.

Serviço: A Poli Lago de Tucuruí é uma unidade totalmente pública, com todos os atendimentos gratuitos. Ela fica localizada na avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica. A Poli é administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia – ISSAA, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa).

ENTENDA: O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar o mundo sobre o reflexo da doença na saúde e mortalidade da população. A campanha visa alertar para o impacto do diabetes, estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem aos portadores da doença viver mais e melhor, promover o diagnóstico precoce e orientar sobre formas de tratamento adequado.

Texto: Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará