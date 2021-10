Governo do Pará paga segunda parcela do 13º salário aos servidores nesta quinta-feira (28)

O governador, Helder Barbalho, anunciou nesta terça-feira (26) juntamente com a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, a antecipação da segunda metade do 13º salário ao funcionalismo público. O benefício será pago nesta quinta-feira (28), dia do servidor público.

A medida foi possível devido ao trabalho executado pela atual gestão, que consolidou o equilíbrio fiscal e obteve bons indicadores de arrecadação, o que gera menos custo com a máquina pública.

O benefício será pago para mais de 148 mil servidores, ativos e inativos, injetando 500 milhões de reais que contribuirão para o aumento da renda e vai movimentar a economia local.

“Em 2019 nós iniciamos a antecipação do 13º dos primeiros 50% para o período do Círio, considerado o Natal dos paraenses. E agora, pela primeira vez, nós estamos já antecipando a segunda parcela no dia do servidor, dia 28 de outubro”, frisou o governador Helder Barbalho.

Ele acrescentou que “todos os servidores ativos e inativos do Estado receberão essa segunda parcela. Isso representa um benefício para 148 mil servidores, e uma injeção na economia do Estado de 500 milhões de reais, para ajudar os nossos servidores. Colaboramos para que os mesmos possam fazer frente ao seu planejamento financeiro e familiar e, claro, também, impulsionando com a injeção desse recurso na economia, para que o comercio e os serviços possam estar sendo aquecidos nesse momento de dificuldade econômica que o Brasil enfrenta”, enfatizou Helder Barbalho.

O equilíbrio fiscal alcançado pelo Governo do Pará permite, pela terceira vez, que 50% dos valores sejam pagos antecipadamente, o que antes era praticado apenas próximo ao período natalino.

“Buscamos sempre mecanismos de valorização do servidor, visto que cada um possui um importante papel na sociedade e para à população, além de melhorarmos também a prestação de serviços. A antecipação da segunda metade do 13º salário é o resultado do trabalho da atual gestão, que prioriza e reconhece a dedicação do funcionalismo, e isso se deu devido ao controle das contas públicas, em especial as despesas com pessoal, o que permite tal execução, além de um bom planejamento e controle dos gastos”, ressaltou a secretária, Hana Ghassan.

Calendário de pagamento

Todos os servidores, sendo ativos, inativos e pensionistas receberão nesta quinta-feira (28).

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará