Governo do Pará participa de conferência internacional sobre negócios com indústria petrolífera

O Governo do Pará participa até quinta-feira (04), nos Estados Unidos, de evento internacional considerado importante vitrine para o desenvolvimento de negócios com a indústria petrolífera mundial. O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengston, representa o Pará na Bratecc (Brazil – Texas Chamber of Commerce), que ocorre durante a OTC (Offshore Technology Conference) 2023, em Houston, no Texas, reunindo profissionais de 130 países na prospecção de negócios na área de petróleo e gás. A programação começou na segunda-feira (1º).

No primeiro dia do evento, o secretário Paulo Bengtson participou da abertura oficial do Pavilhão Brasil e do Encontro dos Integrantes da Missão Empresarial, que contou com as presenças da embaixadora Maria Isabel Vieira, cônsul-geral do Brasil em Houston; do diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Floriano Pesaro; do presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Roberto Ardenghy, e do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia.

Paulo Bengtson visitou o estande do Estaleiro Rio Maguari (ERM), líder na fabricação de embarcações fluviais no País, com sede no distrito de Icoaraci, em Belém. Outro estande visitado foi o da Apex Brasil, responsável pela organização do pavilhão brasileiro, que levou ao evento 55 empresas de diferentes segmentos do setor de óleo e gás, as quais apresentarão soluções inovadoras em máquinas e equipamentos, automação industrial, softwares e equipamentos de segurança. A expectativa de negócios segundo a Apex Brasil, é de US$ 126 milhões, além de 12 atendimentos a investidores.

Futuros negócios – Nesta terça-feira (02), segundo dia da conferência, o secretário se reuniu com o prefeito de Houston, Sylvester Turner, que manifestou grande interesse em conhecer o Pará e firmar acordos de cooperação para consolidação de futuros negócios. Ainda na agenda de hoje, Paulo Bengston participou de painel com o tema Accelerating Guyana’s Offshore Development While Maintaining an Ecological; da visita guiada às empresas do Pavilhão Brasil – Foco: prospecção de parcerias entre empresas da Missão e empresas brasileiras de óleo e gás, e se reuniu com representantes da empresa aérea United Airlines. Na pauta, tratativas sobre futura rota aérea entre Georgetown, capital da Guiana, e Belém.



O titular da Sedeme destacou que o convite da Bratecc para participar do evento possibilita a prospecção de novos negócios entre empresas norte-americanas e brasileiras, com acesso a líderes empresariais, parceiros de negócios confiáveis, formadores de opinião e oportunidades de networking. “Trata-se de um ambiente favorável para apresentar as oportunidades de negócios no Estado do Pará, além da possibilidade de realizar conexões com a indústria offshore na maior e mais importante conferência do mundo, a OTC”, enfatizou o secretário.

Energia limpa – A instalação pioneira da rede de gás natural como matriz energética limpa e de menor custo no município de Barcarena, nordeste paraense, é um dos pontos apresentados pelo Pará no evento. O projeto atenderá inicialmente a demanda industrial de Barcarena, com expectativa de estender-se para outros municípios paraenses, visando atender ao polo industrial de outras regiões. “É um fator que oportuniza condições de atração de investidores em diversos setores, assim como potencializará o setor industrial, a geração de emprego e renda, além de tornar o Estado mais competitivo e receptivo para receber novos investidores”, informou o titular da Sedeme.

Outra questão importante abordada no evento, a fim de mostrar ao mundo o potencial sustentável do Pará, é o projeto que visa reduzir o número de veículos a combustão. A orientação do governador Helder Barbalho é que a Companhia Gás do Pará, responsável pelo projeto, possibilite também a chegada do Gás Natural Veicular (GNV), uma proposta de combustível automotivo mais seguro e menos poluente, que contribui para a redução de emissão de CO2 na atmosfera, muito usado em outros países e em estados brasileiros, o que pode resultar na diminuição do preço do combustível, permitindo que o Pará avance também na agenda de sustentabilidade.

A comitiva paraense na OTC 2023 é formada por empresários de diversos segmentos. Entre os participantes estão Antonio Batista, da Vita Digital/América Support Service; David Leal e Rafael Teixeira, da área de Serviços Empresariais (Soluções Integradas para Capex e Opex); Dário Magalhães, com Soluções Integradas para Capex e Opex); Kaio Loureiro, da empresa Serviços de Segurança e Facilities; Nara D’Oliveira, da Serviços de Consultoria em Gestão; Roberto Accioly, da área de Engenharia e Consultoria, e os representantes da Oyamota Brasil, Roberto Kataoka e Roberto Kataoka Filho.

Na quarta-feira (03), o titular da Sedeme continua as visitas aos pavilhões da OTC Houston, com Benchmarking de concorrentes e prospecção de negócios/parcerias para o Pará, das 09 às 11h30; visita guiada ao Pavilhão Guiana – Foco: prospecção de oportunidades de negócios e parcerias na Guiana, das 15h30 às 16h30, e visita guiada ao Pavilhão Argentina – Foco: prospecção de parcerias comerciais e tecnológicas entre empresas da missão e empresas argentinas, das 18h30 às 22 h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação