Governo do Pará promove a 1ª Copa TEA para crianças e adolescentes com autismo em Belém

Organizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), inicia nesta sexta-feira (11) as inscrições para a 1ª Copa TEA. Pode participar do evento quem possui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), na faixa etária de 8 a 12 anos. As inscrições para o campeonato segue até terça-feira (15).

A 1ª Copa do campeonato de futebol trás o slogan “Agora é tudo e todos pela inclusão”, o evento vai contar com algumas adaptações nas regras tradicionais da modalidade, como a diminuição do tempo do jogo e o aumento de pequenos intervalos. Uma equipe multiprofissional estará presente no evento orientando a torcida e mostrando estratégias para evitar o desconforto sensorial dos jogadores.

Está primeira edição do projeto atenderá pessoas moradores de Belém e nos demais municípios da Região Metropolitana. A iniciativa poderá ser estendida para outras regiões do Pará na próxima edição. O objetivo é fortalecer o exercício dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, e garantir o acesso ao esporte e lazer, à valorização dos talentos, habilidades e potencialidades das pessoas com autismo.

Para realizar a inscrição basta acessar este link e preencher o formulário disponível.

Serviço

1ª Copa Tea

Data: Sábado,19 de novembro

Local: Arena Pegado (Travessa Timbó, nº 1401, bairro da Pedreira)

Horário: 09h às 12h

Obs: Para ter acesso à Arena o atleta deverá apresentar um documento de identificação. O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e Federal Paraense de Futebol (FPF).

Foto: Divulgação