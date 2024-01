Governo do Pará promove mutirão de saúde noturno nas Usinas da Paz

Na noite de ontem (25), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC), promoveu a primeira edição do programa “Viradão da Saúde”, um mutirão noturno com atendimentos gratuitos de especialidades médicas a moradores de diversos bairros de Belém. Os atendimentos aconteceram simultaneamente, nas Usinas da Paz dos bairros da Terra Firme, Jurunas/Condor e Guamá.

No mês de fevereiro a programação do “Viradão da Saúde” será realizada no dia 1º, nas Usinas da Paz do Bengui e da Cabanagem, em Belém, e no icuí, em Ananindeua. As especialidades disponíveis serão divulgadas em breve nas redes sociais da SEAC e das Usinas da Paz.

O programa teve bastante procura na noite desta quinta-feira (25), centenas de pessoas procuraram atendimento médico em diversas especialidades, como dermatologia, pediatria, otorrinolaringologia, ginecologia, geriatria, ortopedia, psiquiatria, angiologia, pneumologia, além de clínicos gerais. Ao todo, foram disponibilizadas, nas três usinas participantes, cerca de 1500 senhas para atendimento.

Foto: Adan Costa (SEAC)