Governo do Pará promove seminário sobre atendimento em saúde aos povos indígenas

‘Conhecer Para Cuidar Melhor’ é o tema do evento, que enfatiza o respeito à diversidade e aos conhecimentos ancestrais dos povos indígenas do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promove nesta segunda e terça-feira (18 e 19), em seu auditório, em Belém, o Seminário Saúde Indígena, com o tema “Conhecer Para Cuidar Melhor”. O evento visa promover, por meio do encontro entre profissionais da Sespa com representantes da saúde indígena, um debate sobre a importância da troca de conhecimentos e culturas no atendimento de saúde aos povos indígenas do Pará. A programação é alusiva ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril

O seminário faz parte de uma série de políticas que a Sespa implementa para aproximar as comunidades indígenas da rede de saúde pública estadual. Tatiany Peralta, coordenadora estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais da Sespa, destacou a importância do evento. “É uma oportunidade única de trocarmos experiências sobre nossos aprendizados com os costumes, saberes e tradições que temos que levar em conta ao oferecemos serviços de saúde aos povos indígenas”, afirmou.

A programação foi iniciada pelo médico João Farias Guerreiro, doutor em Ciências Biológicas com ênfase em Genética Indígena, abordando a história do atendimento de saúde aos povos indígenas no País desde a chegada dos europeus ao continente até a estrutura atual brasileira de saúde aos povos federais, além da origem genética da população indígena paraense e um breve histórico das enfermidades que acometeram estes povos, sejam as existentes antes da chegada dos europeus como as trazidas do velho continente.

O especialista, que há 30 anos se dedica à saúde dos povos indígenas, salientou que a compreensão histórica acerca das políticas de saúde indigenistas no Brasil é importante para que erros passados não se repitam hoje no atendimento à população indígena, como tratar as mais de 55 etnias diferentes que vivem no Pará como uma população única, sem entender as características particulares de cada uma ou não promover políticas de saúde que respeitam costumes tradicionais de povos diferenciados.

No primeiro dia de seminário também foram realizadas palestras com outros profissionais experientes no tratamento de saúde da população indígena. Os enfermeiros Perla Katheleen Valente Corrêa e William Borges compuseram a mesa “Experienciar a Saúde Indígena”. O professor da UFPA e doutor em Biomedicina Antônio Carlos Rosário Vallinoto ministrou a palestra “Conhecendo o HTLV e os Povos Indígenas”.

Experiências e técnicas – O segundo dia do seminário será dedicado à apresentação de profissionais indígenas, que mostrarão suas experiências e técnicas de atendimento aos povos, e ainda os conhecimentos adquiridos pela troca com outras culturas. A mesa de abertura na terça-feira terá como tema “Saúde e Resistência dos Povos Indígenas”, e será composta pela antropóloga Luana Kumaruara; o graduando em Direito Ronaldo Amanayé; a médica Eliniete Baniwa e a biomédica Putira Sacuena.

Responsável técnica de Saúde Indígena da Sespa, Putira Sacuena disse que o seminário será modelo para outros estados que quiserem aprimorar o atendimento de saúde aos seus povos tradicionais. “Acredito que o que estamos promovendo é algo inédito, uma troca de experiências e técnicas fundamental para o desenvolvimento da saúde em nosso Estado. O governo não atua apenas com monitoramento e acompanhamento de nossos povos indígenas. Hoje, ele está presente dentro dos territórios, com atendimento diferenciado para nossa população indígena. Creio que nossa política de atenção à saúde indigenista se tornará referência no Brasil”, acrescentou.

A programação será encerrada pela doutora em Antropologia Jane Beltrão, que ministrará a palestra “A Importância da Interculturalidade no Atendimento de Saúde aos Povos Indígenas”.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Por Governo do Pará (SECOM)