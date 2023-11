Governo do Pará publica edital histórico com primeiro PSS com cotas raciais para um órgão público estadual

Publicado nesta quarta-feira (22), o novo edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) é o primeiro a contemplar cotas raciais no Estado. O titular da pasta, Jarbas Vasconcelos, considera a iniciativa um marco histórico para o Pará, que abre caminhos para que outros certames também avancem na aplicação das cotas.

“É uma importante conquista para o Estado, especialmente, para o Movimento Negro do Pará. E, mais significativo ainda por ser publicado no mês da Consciência Negra. É uma conquista que interessa a toda a população negra do Pará, a segunda maior do país, superior aos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro, por exemplo”, destacou Jarbas Vasconcelos,.

O secretário da Seirdh complementou: “O PSS faz justiça a essa população buscando reequilibrar as forças sociais historicamente desequilibradas pela chaga da escravidão. Vivemos hoje um momento histórico, uma demonstração simbólica do compromisso do Governo do Estado com a causa negra.

Vagas e Cargos – O PSS destina-se ao preenchimento de 30 vagas para diferentes funções técnico administrativas, como assistente administrativo, assistente de informática e analista de gestão pública, para contrato de vínculo temporário. As vagas serão distribuídas para atendimento da sede do órgão, em Belém, com vencimento base de R$ 1.320,00 a R$ 1.724,64, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

Entre as principais etapas do PSS, estão as inscrições, que fazem parte da primeira etapa do processo e poderão ser realizadas nos dias 23 a 24 de novembro, exclusivamente através de formulário eletrônico na plataforma Sipros.

A segunda fase do processo é de caráter classificatório, e contemplará as análises documental e curricular, e será efetuada nos períodos de 29 a 30/11 e 01 a 04/12/23. Haverá também uma etapa destinada para a heteroidentificação aos candidatos que concorrerem a vagas destinadas a cotas para negros, a ser realizada no dia 14 de dezembro, além de uma fase de entrevistas, será executada nos dias 04, 05, 08 e 09 de janeiro de 2024. O resultado dos aprovados no PSS será divulgado no próximo dia 12 de janeiro, aniversário da cidade de Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará