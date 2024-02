Governo do Pará repassa R$ 1 milhão para Escolas de Samba e Blocos em Belém

Nesta quinta-feira (15), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), formalizará o repasse de R$ 1 milhão, para incentivo à realização dos desfiles de escolas de samba e blocos de carnaval, em Belém e Icoaraci. Para celebrar esse momento, diversos cantores e baterias de escolas de samba se apresentarão no “Esquenta – Carnaval Sustentável” na Praça do Povo, no Centur, às 19h.

Os repasses serão feitos à Liga Paraense das Agremiações Carnaval (LIPAC), que representa as Escolas de Samba do 2º e 3º grupo de Belém; a Liga de Blocos e Escolas de Samba de Icoaraci (Libesi); e as Escolas de Samba Associadas (ESA), que representa o grupo especial de Belém. Para além da subvenção, a Secult constrói junto com as escolas de samba a estratégia de ampliação da prática sustentável no Carnaval de Belém.

“O carnaval é a nossa maior festa popular, e carrega consigo esse exercício criativo de comunidades, carnavalescos, que nos apresentam histórias na avenida. O desfile é uma sala de aula. Com cada escola, temos a oportunidade de aprender sobre diversos temas. E é justamente a partir dessa vitrine, desse viés pedagógico intrínseco ao carnaval que queremos, cada vez mais, falar sobre sustentabilidade, biodiversidade, sobre Amazônia”, destaca Ursula Vidal, titular da Secult.

“Belém é agarrada a um saudosismo carnavalesco do já teve, já fomos, naquela época, coisa que precisamos mudar. Retomar o protagonismo integral do carnaval de Belém, e lançar o carnaval sustentável marca essa retomada, seremos a primeira capital a ter medidas efetivas dentro da folia para preservação do meio ambiente, geração de economia criativa e sustentável, além de diminuir os resíduos gerados no período do concurso carnavalesco”, pontua o presidente da ESA, Fernando Guga Gomes.

O “Carnaval Sustentável” é um projeto construído junto com Escolas de Samba Associadas de Belém e tem como objetivo a implementação de políticas sustentáveis, de conscientização e reaproveitamento. A ideia é fortalecer a cadeia envolvida no reaproveitamento de alegorias e fantasia e, para o próximo ano, quando Belém receberá a Conferência das Nações Unidas Sobre o Clima (COP30), levar para a avenida temas alinhados à sustentabilidade e a Amazônia.

Com prestígio pelo repasse, o governador Helder Barbalho comemorou o apoio às escolas de samba de Belém e das demais regiões dos 144 municípios que o Estado está apoiando. “Convidamos toda a comunidade para prestigiar as nossas escolas de samba. O Governo estará aportando para estimular o Carnaval na nossa capital, além da parceria que estamos fazendo dos carnavais espalhados por todo o Pará”, celebrou.

“Este é um projeto que está sendo maturado e construído junto com as escolas de samba de Belém. A ideia é que o conceito e a prática do carnaval sustentável, cada vez mais, ganhem força para que possamos fazer um carnaval original e conectado com a responsabilidade ambiental. Além da subvenção anual, nós estamos envolvidos nesse processo de construção, de apoio e maturação dessa estratégia, até mesmo enquanto articulação institucional”, acrescenta Ursula Vidal.

Tradição – Belém tem um dos desfiles de escolas de samba mais antigos do Brasil. Desfilando organizadamente desde 1952, a cidade abriga agremiações como o Rancho Não Posso Me Amofiná, com 89 anos, o Quem São Eles com 77 anos, e a Embaixada do Império Pedreirense com 60 anos, entre as mais antigas.

Belém na Sapucaí em 2025 – Neste domingo (11), o governador do Estado aproveitou para anunciar nas redes sociais o acordo firmado com a escola de samba Grande Rio, que trará Belém do Pará como tema de desfile em 2025, na Sapucaí (RJ).

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará