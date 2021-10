Governo dos Estados Unidos detalha como será volta de viajantes; confira as regras

Todas as vacinas usadas no Brasil serão aceitas pelas autoridades americanas; menores de idade não precisarão estar vacinados

Brasileiros poderão voltar a visitar os Estados Unidos a partir de 8 de novembro

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda, 25, as regras para o ingresso de viajantes no país a partir do próximo dia 8 de novembro. Será permitido o acesso de quem tiver duas doses de vacina e tenha um teste negativo para a Covid-19, além do visto; todas as vacinas aplicadas no Brasil (Pfizer, Janssen, CoronaVac e AstraZeneca) estão na lista das que permitem a entrada.

Menores de idade não precisarão estar vacinados, mas os que tem entre 2 e 17 anos de idade terão que fazer um teste para comprovar que não estão infectados antes do embarque. Esse teste terá que ser feito até três dias antes do embarque se a criança ou adolescente for viajar com um ou mais adultos vacinados, e com um dia se não for. Outra mudança é que os Estados Unidos passarão a aceitar pessoas que tomem doses de imunizantes diferentes, desde que ambas sejam aprovados pelos órgãos de regulação.

Fonte Jovem Pan