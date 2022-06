Governo e prefeitura de Santarém inauguram nova orla em noite de festa pelo aniversário da cidade

A nova orla fluvial da cidade, no trecho entre o Bosque Vera Paz e a Av. Augusto Montenegro, foi entregue pelo prefeito Nélio Aguiar e o governador Helder Barbalho. A inauguração garante a frente da cidade uma infraestrutura a altura de toda a beleza e potencial turístico que o município possui.

A entrega é parte da programação do aniversário de Santarém, que está sendo realizada desde o dia 1º de junho, envolvendo mais de 75 ações, dentre elas, 46 obras. Já foram entregues campos iluminados, escolas reformadas e ampliadas, Unidades Básicas de Saúde, iluminação de LED e asfalto.

“A orla está 100% pronta, bonita, completa e junto com o prefeito Nélio Aguiar estamos entregando esse espaço maravilhos para a querida Santarém. Aqui já inauguramos o Terminal Hidroviário, o mais moderno do Brasil, e se Deus quiser até o final do ano vamos inaugurar o Hospital Materno Infantil. Investimentos e benefícios para a Pérola do Tapajós. Parabéns Santarém!”, parabenizou o Governador Helder Barbalho.

Em rápida entrevista, o governador Helder Barbalho falou sobre os investimentos estaduais em parceria com a prefeitura de Santarém:

Essa obra começou ainda no tempo em que o senhor era ministro da Integração Regional…

HELDER BARBALHO: Esta é uma obra história, uma obra estruturante para o município de Santarém, fortalece os espaços de lazer, estimula cada vez mais que as belezas naturais possam estar de encontro à infraestrutura da cidade, estimulando o turismo e que pessoas venham ter o privilégio do encontro das águas do Amazonas e Tapajós, deixando a nossa Santarém cada dia mais bela e mais bonita. Festejo que a Prefeitura de Santarém possa ter executado esse projeto e me sinto realizado, de ter tido a oportunidade de colaborar, ora no início, como ministro da Integração Nacional e como governador do Estado, garantindo com que estas obras possam consolidar as belezas de Santarém fazendo com que esta cidade cada vez mais tenha a condição de acolher aqueles que aqui moram e aqueles que escolhem Santarém para visitar.



Alter do Chão também ganhou presente?

HELDER BARBALHO: Alter é um presente que Deus colocou em nossas vidas, que colocou no Estado do Pará. E hoje, nós tivemos a oportunidade de estar inaugurado o posto avançado do Corpo de Bombeiros, que estarão lá permanentemente para cuidar, zelar e proteger a vida dos pescadores, dos visitantes, dos artesãos, dos trabalhadores e trabalhadoras e famílias que vivem em Alter do Chão, além de ser também ser um ponto importante de serviço para o turista que ali está, como também um olhar atento de fiscalização e combate a incêndio que possam acontecer na região de Alter do Chão.

Faça um balanço dos investimentos do governo do estado em Santarém…

HELDER BARBALHO: Isto compõe um conjunto de investimentos do governo do estado, investimentos junto com a Prefeitura em espaços como esta orla, mas também em obras de pavimentação, centro de convenções, que está ficando pronto, as obras do Colosso do Tapajós, o ginásio poliesportivo do oeste do Pará, a Moaçara, que facilita a mobilidade urbana da cidade, investimentos em educação, o materno infantil, que é uma obra fundamental para salvar vidas, inclusive sendo uma referência para toda a região oeste do Pará. Portanto, um conjunto de investimentos de obras de qualidade, como o terminal hidroviário, que demonstram a preocupação do governo do estado de estar presente, trabalhando ao lado do povo de Santarém para que esta região e esta cidade, possa cada vez mais ser essa cidade maravilhosa.

Dois projetos foram executados na nova orla de Santarém. Foram eles: o Projeto Orla que implantou 6 píeres com flutuantes para atracação de embarcações, construção de 1.640 metros de muro de contenção, construção de duas casas de bombas e implantação de uma rampa de acesso ao rio Tapajós com extensão de 45mx13m.

As obras iniciaram em 2017, após articulação do prefeito Nélio Aguiar junto ao Ministério da Integração Nacional que autorizou o repasse de R$70.923.818,05.

O segundo Projeto foi o de Ampliação e Urbanização do espaço, no ‘embelezamento’ da área com a colocação de ladrilho em todos os 1.600 metros de extensão, parte elétrica, construção de nove quiosques, bancos e onze abrigos, postes de iluminação em LED, lixeiras, guarda-corpo, pintura, jardinagem e ainda uma ciclofaixa na cor vermelha, com 2 metros de largura e outras duas faixas menores sinalizando a área. O projeto tem parceria do Governo do Estado que destinou R$11.856.865,19 em recursos, sendo 10% de contrapartida do município.

Nova Orla impediu inundação da Avenida Tapajós

Antes mesmo da conclusão das obras, a nova orla apresentou resultados positivos e impediu a submersão da Avenida Tapajós durante a cheia dos rios este ano.

Em 2009, o município de Santarém sofreu a maior cheia já registrada de sua história. O nível do rio Tapajós alcançou a marca de 8m31cm no mês de maio daquele ano. A Avenida Tapajós ficou inundada, casas e comércios foram alagados, causando transtornos e prejuízos incalculáveis. Em 2022, a cheia ultrapassou, por algumas semanas, as marcas alcançadas em 2009, mas a nova proteção da frente da cidade evitou o alagamento e os prejuízos financeiros.

Mais segurança e economia

A nova orla transformou a frente da cidade, melhorou a trafegabilidade ordenando a atracação de embarcações e facilitando o tráfego, especialmente dos moradores de comunidades ribeirinhas que chegam a Santarém.

Além da proteção da cidade e da segurança portuária, a economia e o bem estar da população serão contemplados, gerando qualidade de vida, fortalecendo o turismo e estendendo o espaço de lazer e contemplação.

“Dois anos de pandemia que a gente não conseguia comemorar juntos o aniversário de Santarém, é hoje, estamos reunidos. Essa festa é especial para nossa amada cidade e para todos os seus filhos. Quero mais uma vez agradecer a parceria do governador Helder que já gerou muitos frutos e investimentos, e vai gerar muito mais”, reforçou o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

