Governo encontra escola com obras paralisadas por anos, retoma a reconstrução e entrega à população de Parauapebas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou a mais de 1.600 alunos, a Escola de ensino médio Irmã Dulce, em Parauapebas, região sudeste do Estado, totalmente reconstruída. O chefe do executivo estadual, governador Helder Barbalho, esteve junto da comunidade escolar festejando o momento, na tarde desta sexta-feira (03).

“Essa é uma das escolas mais importantes de Parauapebas. Depois de anos com obras que ficaram paralisadas, nós resgatamos essa obra e, acima de tudo, hoje devolvemos aos alunos e professores, esta unidade. É uma grande vitória. Um dos melhores equipamentos educacionais à disposição da população de Parauapebas, dando um passo importante”, enfatizou Helder Barbalho.

Conforme adiantou o governador, a obra de reconstrução da unidade havia sido paralisada. À época, os alunos foram para um prédio provisório, também sem estrutura adequada. No início da gestão atual, o projeto da unidade foi refeito. Uma nova empresa construtora foi contratada e a obra finalmente pode sair do papel e virar realidade. Dona Joana Torres da Silva, que faz parte do conselho escolar da unidade, viu de perto todo o processo, que só teve celeridade na atual gestão.

“Eu moro aqui no bairro da Paz há 31 anos. Eu estive presente quando esse colégio foi construído, ainda de madeira, e hoje, na entrega estamos muitos gratos. Foi uma situação difícil, mas graças a boa vontade do nosso governador, estamos vivendo um sonho”, disse emocionada.

A escola de nº 101 foi totalmente reconstruída. O investimento do Governo é superior R$ 1,2 milhão, o que possibilitou a reconstrução de 12 salas, banheiros, laboratório de informática, laboratórios multidisciplinares, sala técnico, sala pedagógica, arquivo, secretaria, direção, vice direção, sala do conselho, sala dos professores, Recreio coberto, sala educação física, sala grêmio, copa/cozinha, depósito de merenda, banheiro de serviço, vestiário masculino, vestiário feminino, banheiros masculino e feminino para pessoas com deficiência e quadra poliesportiva.

É justamente a quadra Poliesportiva o local preferido do Ricardo Filho, aluno da segunda série do ensino médio. “No prédio anterior a gente não tinha quadra. A gente sofria bastante, até mesmo por não termos a prática esportiva. Agora não, a realidade é outra. Sem dúvidas, a quadra é um dos itens mais necessários de uma escola. Dá pra fazer várias coisas, não só jogar bola, mas fazer eventos, campeonatos”, disse o aluno que sonha em ser jornalista esportivo.

O secretário adjunto de logística da Seduc, Alexandre Buchacra, diz que é um momento comemorativo. “A história da escola irmã Dulce se confunde com a história da vida das famílias do município de Parauapebas. Uma escola que, hoje, é devolvida à comunidade de um modo geral, de forma a demonstrar a responsabilidade do governo do Estado com a educação, acreditando no seu poder transformador. Fazer educação é ter o compromisso de entregar espaços dignos para que nossos jovens tenham a possibilidade de transformar a sociedade de um modo geral”, concluiu.

Investimentos por todo o Pará

Ainda durante o evento que marcou o novo momento da Escola Estadual Irmã Dulce, o governador Helder Barbalho anunciou novas conquistas para a educação. “Ainda este mês, vamos entregar a Escola Amazon, onde existem 40 salas de aulas, que estarão sendo disponibilizadas para o ensino médio e o ensino fundamental. Também estamos em obra na Escola Eduardo Angelin, marcando o resgate das estruturas escolares aqui em Parauapebas e fazendo disso a construção de um novo tempo a partir da educação”.

Por meio da Seduc, Helder também entregou ao prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, o projeto completo para a construção de uma escola técnica no município, aos moldes das que estão sendo implantadas em várias regiões do Estado, garantidos ensino técnico de qualidade. A política de valorização do atual Governo do Pará já entregou 101 unidades escolares novas ou reconstruídas. Desde primeiro de janeiro de 2019, o governo estadual já investiu mais de R$ 315 milhões em obras para a educação, beneficiando mais de 70 mil alunos em todas as regiões do Pará.

Por Evaldo Júnior (SEDUC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos