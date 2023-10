Governo entrega 200 câmeras corporais para a PM utilizar durante as procissão do Círio

A Operação Círio 2023 vai contar esse ano com mais um investimento em segurança, feito pelo Governo do Estado para reforçar as ações dos agentes públicos durante toda a Quadra Nazarena. Mais de 200 policiais militares estarão utilizando as novas câmeras corporais (Body Cam), durante as procissões e festividades do Círio. A apresentação das câmeras foi realizada na manhã desta quarta-feira, pelo governador do Estado Helder Barbalho.

“O Pará é um dos 10 Estados do Brasil que utilizam câmera corporal, e agora nós estamos ampliando o número de câmeras que já existiam, com novas aquisições para reforçar as ações da Polícia Militar, que utilizará as câmeras já na Operação Círio 2023. Serão utilizadas pelo Batalhão de Turismo, no Batalhão Águia, que é o batalhão de motocicletas, mas também no batalhão que cobre toda a região do percurso do Círio de Nazaré, para que a gente possa cada vez mais dar maior transparência às ações policiais, garantir ao nosso policial a segurança das suas ações, e lembrando que o Pará também é um dos 8 Estados do Brasil que cumpre todos os itens de transparência na segurança pública. Essa aquisição reforça ainda mais nossas ações”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

As câmeras corporais adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), tem o objetivo de fortalecer as ações de segurança desenvolvidas durante as rondas e abordagens policiais realizadas, diariamente, pelos policiais militares, a fim de garantir maior legalidade à atuação dos agentes públicos, auxiliando nas abordagens e apresentações feita à delegacia de polícia e para ações judiciais.

“Esse é mais um investimento em tecnologia que o sistema de segurança pública está fazendo. Já estávamos em um período de teste tanto no Detran quanto no nosso batalhão rodoviário. Agora, as câmeras, as primeiras 200, serão utilizadas aqui na ‘Operação Círio’. Já foram testadas inclusive no Mangeirão, no último jogo do Paysandu, e com total sucesso passou nos testes. E no momento estamos com essa nova tecnologia que vai dar mais transparência para a atuação do policial, um respaldo também para o policial das suas ações e possibilitando com que ocorra o acesso remoto”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

O equipamento será utilizado, inicialmente, nas ações executadas pelos policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão Águia (motopatrulhamento) e Batalhão de Polícia Turística (BPTUR), ligados ao Comando de Policiamento da Capital I. Mais de 600 policiais militares foram capacitados para operacionalizar o equipamento, iniciando a sua utilização na Quadra Nazarena, e posteriormente, nas ações e abordagens policiais realizadas diariamente na Capital.

Operacionalidade – As câmeras corporais operacionalizam a partir de uma senha ou pela identificação facial do policial que vai utilizá-lá. A partir da sua instalação, na farda do agente, ela inicia a gravação automaticamente, com qualidade média de som e vídeo. As câmeras têm capacidade de 64 GB, com transmissão 4G e comportam de 12 a 14 horas de gravação, dependendo da usabilidade do equipamento.

Captação e armazenamento – As imagens captadas ficam armazenadas na própria câmera, onde o agente pode identificar por meio de pastas, cada ocorrência registrada durante o dia, e ainda, marcar como “favorito”, quando estiver registrando as principais ocorrências do dia. A câmera possui ainda um botão de pânico, que pode ser utilizado pelo policial em casos de alguma ocorrência específica, tendo seu áudio captado e sua localização identificada em tempo real.

“Dentro de um Centro de Comando e Controle, nós vamos estar, em tempo real, assistindo aquela ocorrência que o policial está atendendo. Então, nós entendemos que isso vai trazer muito mais transparência, positividade, resolutividade da ação do policial e fazer com que a Polícia Militar possa prestar e continue prestando um serviço de excelência para o povo paraense”, pontuou o coronel Dilson Júnior.

As imagens são registradas e armazenadas podendo ser acessadas por meio de um software de gerenciamento localizado no Centro Integrado de Operações da Segup – Ciop, de onde as câmeras também podem ser espelhadas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação