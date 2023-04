Governo entrega 23 coletes balísticos para órgão de trânsito em Canaã dos Carajás

Integrando cada vez mais as esferas estadual e municipal, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou 23 coletes balísticos para o órgão de trânsito municipal de Canaã dos Carajás, na região Sudeste, nesta terça-feira (18). O repasse é uma das iniciativas da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp).

Em agenda oficial no município, o governador Helder Barbalho ressaltou o que representa a chegada dos novos investimentos. “É com imensa alegria poder estar aqui com vocês neste dia, em que temos a oportunidade de iniciar a realização de um sonho para este município. Hoje temos a parceria no sistema de segurança pública, que permitirá que os agentes de trânsito passem a ter coletes balísticos e mais segurança para sua atividade. Podem ter certeza que o que estiver ao alcance do nosso governo nós vamos trabalhar juntos para que Canaã dos Carajás possa crescer cada vez mais”, garantiu o governador.

Para a prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, a parceria do município com o Estado fortalece a chegada de muitos incentivos na área da segurança. “Nós temos um trabalho muito bonito na segurança pública. Graças a Deus podemos dizer que moramos numa cidade onde a segurança está em primeiro lugar. Isso acontece por uma série de fatores, como o cuidado do nosso governador trazendo coletes para os nossos agentes de segurança pública. Só crescemos assim, se estivermos de mãos dadas, e o nosso governador tem feito um excelente trabalho, sendo presente e trazendo a política pública para Canaã e região”, destacou a gestora municipal.

A entrega dos coletes balísticos resulta em melhoria para o serviço prestado à população, afirmou o assessor policial da Segup, coronel Ângelo Corrêa. “São itens que fortalecem e garantem a segurança do servidor na atuação de trânsito, que também tem essa parceria com a Segurança Pública, visando aprimorar o serviço, principalmente o de permitir segurança para o cumprimento eficaz da segurança viária. É o trânsito mais seguro, garantia de maior fluidez e o servidor seguro na sua atuação legal”, ressaltou.

Apoio à fiscalização – Os novos equipamentos de segurança devem contemplar 63 municípios do Pará onde o trânsito é municipalizado. Canaã é o 18º município a receber o investimento, dentro do planejamento que visa entregar 1.100 equipamentos às gestões municipais.

Para o coordenador de Fiscalização de Trânsito em Canaã, Wellington Leão, são equipamentos de grande importância para o município. “É uma forma de o governo do Estado olhar para o servidor de fiscalização do município, que faz parte da segurança viária. É um equipamento que traz mais segurança para o servidor, que no dia a dia faz diversas abordagens”, informou.

Um dos beneficiados com o equipamento, o agente de Trânsito Armando Pereira, disse que “é importante, sim, na questão da segurança, e um respaldo também para a sociedade. Melhora nossa segurança, e estaremos mais atuantes, com mais firmeza para executar nossa função”.

