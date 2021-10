Governo entrega a segunda agência do Banpará em Santarém

Mais de 50 anos após a chegada do Banco do Estado do Pará (Banpará) a Santarém, no oeste paraense, o município passa a contar com a segunda agência, dessa vez no bairro Santíssimo, um pouco mais distante do centro da cidade. A agência foi entregue à população nesta quinta-feira (30), pelo governador Helder Barbalho.

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Pará em modernizar e levar o Banco do Estado a todos os municípios, garantindo serviços, produtos e linhas de crédito à população e proporcionando desenvolvimento social e econômico. Esta é a 32ª agência entregue pelo Governo do Pará, e a 10ª somente em 2021.

Helder Barbalho agradeceu o avanço das ações do Banpará, principalmente durante a pandemia de Covid-19. “Outros estados estão fechando os bancos públicos, mas aqui adotamos estratégia diferente: de crescer, de ampliar, com uma meta ousada de pelo menos uma agência em cada município. Cada agência é polo de desenvolvimento e de serviços; é uma referência, uma comodidade. Hoje mesmo começamos o pagamento do ‘Vale Gás’ para as famílias contempladas pelo Bolsa Família. Imagina fazer isso sem o Banpará”, frisou o governador.

História – O presidente da instituição bancária, Braselino Assunção, confirmou que a nova unidade tem instalações modernas e adequadas às necessidades da população santarena. “A primeira agência do Banpará no interior foi inaugurada em Santarém, ainda em 1966, na Rua Floriano Peixoto, no bairro Centro, e lá continua em funcionamento. Hoje é uma alegria entregar mais um lugar para fazer negócios com toda a comodidade, para atender tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, servidores públicos, com área especial de atendimento para empresário, disponibilidade de todas as linhas de crédito, comercial, de fomento, câmbio e mobiliário”, detalhou Braselino Assunção.

Já são 139 agências funcionando em 121 municípios. Antes da segunda agência em Santarém foi entregue a agência do município de Irituia, na região Nordeste.

O gerente-geral da nova agência, Jefferson Aguiar, confirmou que Santarém conta ainda com outros seis postos de atendimento espalhados pela sede municipal. “O Banpará está em processo de expansão, para chegar até 2022 com pelo menos uma agência em cada um dos 144 municípios paraenses. Só aqui em Santarém são quase 50 funcionários, somando o efetivo das duas agências, e nos deslocamos para um pouco mais distante do centro, no intento de promover a inclusão bancária”, ressaltou.

Funcionamento – A nova agência do Banpará em Santarém conta com 21 funcionários, e funcionará das 9 às 14 h. O autoatendimento será das 7 às 19 h. Assim como as demais unidades do banco, a agência ofertará todos os serviços do Banpará: abertura de contas, atendimento ao público e produtos de investimentos.

Também serão ofertados serviços de crédito, como consignados municipal e estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas PJ, Credicomputador, Antecipação de Imposto de Renda, Sazonal, Banpará Comunidade, serviços de caixa eletrônico e caixa presencial.

Por Carol Menezes (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.Pará