Governo entrega em Paragominas nova sede do Núcleo Integrado de Operações

O Pará segue avançando com investimentos em infraestrutura e integração das forças de segurança, visando melhor atender às demandas da população. Nesta quinta-feira (17), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou o novo Núcleo Integrado de Operações (Niop) no município de Paragominas, na região Sudeste, que atenderá chamadas de urgência e emergência de seis municípios. O novo Núcleo resulta de um investimento de R$ 150 mil.

O governador Helder Barbalho entregou o Niop e destacou os benefícios para a população com a celeridade no atendimento de ocorrências. “Desejo um bom trabalho a todos, sucesso e integração ao sistema estadual com o municipal, integrado também com o federal, para que a gente possa fazer da ferramenta da tecnologia do videomonitoramento um instrumento importante para combater a criminalidade e trazer paz e proteção à população”, ressaltou.

A integração, destacou o titular da Segup, Ualame Machado, é o ponto-chave da atual administração, interligando toda a comunicação da Segurança Pública nas 12 regiões de Integração, fortalecendo a gestão operacional.

“O novo prédio do Niop de Paragominas é mais uma demonstração da expansão da estratégia da segurança pública no interior. Situado numa região populosa, como é a do Rio Capim, que inclui municípios como Mãe do Rio, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, será um ponto de apoio fixo em termos de gestão, para que possamos acompanhar ações integradas desencadeadas pelo Sistema Público de Segurança. Além disso, o Centro reúne as forças municipal e estadual, para que possamos articular as ações e monitorar o andamento de cada operação”, enfatizou o secretário.

Estrutura – Funcionando no complexo do 19º Batalhão de Polícia Militar, o novo Núcleo conta com mais de 28 câmeras de videomonitoramento 24 horas, incluindo câmeras de reconhecimento de placas veiculares interligadas ao sistema Córtex, que utiliza um banco de dados nacional.

Totalmente reconstruído, o novo prédio conta com sala de videomonitoramento e baias para despacho de ocorrências, com representantes das forças de segurança de trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O novo Niop tem ainda sala de administração, data center, copa e banheiro, oferecendo mais dignidade e melhores condições aos agentes.

Atendendo a uma média de 9.700 ligações por mês, o espaço reconstruído receberá também chamadas do Programa Pró-Mulher Pará, viabilizando o envio de viaturas especializadas para o atendimento de ocorrências de violência contra a mulher, assim como os chamados de busca e resgate direcionados ao Corpo de Bombeiros Militar. Serão recebidas ainda chamadas de acidentes e demais serviços de urgência e emergência, atendidos pelos canais 190 e 193.

Segundo o diretor do Centro Integrado de Operações, coronel Francisco Nóbrega, com o Niop são evidenciados os três pilares da segurança pública: integração, investimento e inteligência. “Através da integração, nós contamos com o Corpo de Bombeiros, a Semutran (Secretaria Municipal de Trânsito), onde as ocorrências de trânsito caem para ser demandadas, assim como as ocorrências dos Bombeiros e da Polícia Militar. Todas essas ligações vão cair no centro, para serem distribuídas e atendidas por uma empresa terceirizada. Essa empresa está com três pontos de atendimento, que são passados para os despachantes, e esses despachantes repassam as demandas às viaturas”, informou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará