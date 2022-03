Governo entrega equipamentos ao Hospital Regional do Sudeste e prevê ampliação ao atendimento em oncologia

Em agenda cumprida na última sexta-feira (11) na cidade de Marabá, no sudeste paraense, o governador Helder Barbalho realizou uma série de ações para melhorar o atendimento de saúde para os moradores do município e de outras 21 cidades da região sudeste do Pará.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP) recebeu novos equipamentos para modernização da UTI neonatal e para o serviço de hemodiálise, uma nova máquina de ultrassonografia e uma ambulância. Na ocasião, foi também assinada a Ordem de Serviço (OS) que marca o início da construção de uma área de atendimento oncológico.

Em relação aos equipamentos de hemodiálise, foram entregues dois aparelhos de osmose reversa móvel e portátil, que serão utilizados para tratamento de pacientes com insuficiência renal nas unidades de internação do HRSP. Para a UTI neonatal, foram destinados seis novos berços aquecidos e seis incubadoras, que irão contribuir para um melhor atendimento dos recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais.

Os novos aparelhos, adquiridos pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), fazem parte das ações de modernização do hospital, que é referência para mais de um milhão de habitantes de 22 municípios do sudeste paraense e o único a dispor de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para recém-nascidos e crianças da região.

Valdemir Giratto, diretor hospitalar do HRSP, explica que os novos equipamentos substituem outros já obsoletos. “Estamos realizando a modernização de nossos equipamentos hospitalares com objetivo de trazer conforto e segurança a todos nossos pacientes”, destaca. O médico pediatra neonatologista Norberto Brioso, do HRSP, explica que o aperfeiçoamento em função dos novos equipamentos dará melhor suporte à vida e proporcionará um menor tempo de permanência de bebês na UTI.

Fernanda Miranda, enfermeira da unidade, descreveu algumas das características dos equipamentos e a importância deles para o tratamento dos pacientes: “São sofisticados e possuem itens importantes, como balança para controle de peso, aspirador e um ressuscitador infantil, ideal para ventilação pulmonar não invasiva dos pacientes internados”, afirma.

A enfermeira ressalta também que as incubadoras adquiridas são fundamentais para os bebês prematuros, proporcionando condições semelhantes às existentes no útero materno, favorecendo a recuperação e o desenvolvimento dos pequenos. “Elas possuem ainda itens extras para segurança do paciente, como sensores de umidade relativa do ar e sensor de oxigênio, que é imprescindível para o controle da concentração de oxigênio fornecido no interior do equipamento”, complementa.

Dentro do HRSP, durante o evento de assinatura para a criação do setor dedicado ao tratamento oncológico, o governador Helder Barbalho demonstrou satisfação com o início das obras: “Quem tem um familiar com câncer sabe o que é ter que ir até Belém ou Tucuruí para buscar tratamento. Vamos trabalhar muito sério para que possamos entregar esse setor de oncologia já nos próximos meses, as obras já começam hoje mesmo”, declarou.

Por Mozart Lira (SESPA)

Fonte: agência pará/foto: Marcos santos