Governo entrega Escola Estadual Irmã Laura e beneficia mais de 1.500 estudantes de Canaã dos Carajás

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou, nesta terça-feira (28), as obras de reconstrução da Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Laura de Martins Carvalho, em Canaã dos Carajás, beneficiando mais de 1.500 estudantes da região. A entrega ocorreu no dia em que a unidade completa 16 anos. Agora, são 128 escolas entregues na atual gestão.

“A entrega da Escola Irmã Laura representa uma grande vitória, representa um sonho da comunidade escolar, da escola, e principalmente a excelência da educação. O que se pode ver aqui é a certeza de que uma escola pública pode sim ter toda a qualidade, desde a estrutura física aos equipamentos e, principalmente, o seu corpo funcional, o compromisso da comunidade escolar, o envolvimento dos alunos, dos pais, e isto deve ser replicado para todo o Pará, para que nós possamos ter a excelência da educação pública no nosso Estado. E, claro, o município que cresce nas dimensões de Canaã deve ter cada vez mais equipamentos como este. Por isso, estamos dialogando já com a Prefeitura, com a possibilidade de ampliar para novas salas de aula essa escola”, destacou o governador do Estado, Helder Barbalho, que visitou os novos espaços da escola e conversou com professores e estudantes.

As obras foram possíveis por meio de convênio entre a Prefeitura de Canaã dos Carajás e o Governo do Estado, com investimento de mais de R$ 7 milhões.

Estudante do segundo ano do ensino médio da escola, Iris Oliveira de Sá, de 17 anos, disse que a unidade pronta é um sonho realizado para os alunos. “Ter um bom lugar para estudar é essencial, e a gente viu isso aqui na Escola Irmã Laura, a gente não conseguia estudar direito porque a tinha um ambiente com muito calor. Muitas vezes a gente chegava desanimado porque a escola era mal estruturada, faltava professor, faltava ter uma estrutura boa. Inclusive, eu estou feliz por estudar, voltar às aulas e estudar nessa escola bonita. Então eu acho que isso é algo totalmente positivo para os alunos, porque tendo esse ambiente agora, a gente não tem desculpa. Então agora a gente pode falar: ‘a gente tem uma escola boa, então a gente vai dar o nosso melhor para estar estudando aqui, fazer valer a pena’”, disse a estudante.

A mesma opinião é compartilhada pela estudante Mirele Carvalho, de 19 anos, do terceiro ano do ensino médio, que destacou a nova infraestrutura da unidade. “É gratificante ter uma escola nova, desde que estudo aqui é a primeira vez que a escola é reconstruída. Nós estudávamos em uma sala que não era climatizada, não tinha porta, então era difícil o aprendizado, mas agora temos uma escola nova e várias coisas me chamaram a atenção como os laboratórios, a quadra, as salas com ar condicionado. Antes não tínhamos contato com tantos materiais de qualidade, mas agora com esses materiais vai facilitar bastante”, conta ela.

Infraestrutura – As obras contemplaram a reconstrução de 10 salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, sala da direção, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica, biblioteca, sala de vídeo e cinco laboratórios multidisciplinares. Os muros internos da escola foram pintados com personagens amazônicos, com imagens produzidas pelos próprios estudantes. A unidade também conta com uma Rádio Web Escola e um laboratório de educação ambiental, dentro das ações da Política de Educação Ambiental para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima.

A unidade também ganhou quadra poliesportiva coberta com arquibancadas e vestiários masculino e feminino, novas instalações elétrica e hidrossanitária, e climatização em todas as salas de aula, o que assegura maior conforto e qualidade de ensino. Além de todos os equipamentos e mobiliário, a escola receberá ainda kit com geladeira, freezer e computador para reforçar a infraestrutura. A Escola Estadual Irmã Laura atende 1.578 estudantes do Ensino Médio regular nos turnos manhã, tarde e noite, e também oferece o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“Essa é a segunda escola que nós entregamos em Canaã dos Carajás, no mês passado já entregamos a Escola João Nelson, e agora um pouco mais de um mês, estamos entregando a Escola Estadual Irmã Laura. Uma escola muito bonita, uma escola moderna, já atingindo um padrão elevado em termos de qualidade com relação à infraestrutura. Isso é fruto de uma grande parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Canaã, então nós podemos proporcionar hoje ao nosso alunado uma escola digna para que eles possam exercer sua atividade estudantil, bem como os nossos professores, com qualidade para desenvolver suas atividades”, ressaltou o secretário adjunto de Infraestrutura da Seduc, Arnaldo Dopazo, que na ocasião representou o secretário de Educação, Rossieli Soares.

”A Escola estava numa situação bem delicada, e quando a gente vê ela aqui toda pronta, com a rádio, com laboratórios completos, não tem uma escola no Estado do Pará com o nível dos nossos laboratórios. Estamos muito felizes com todas as salas climatizadas, 100% da escola é climatizada, e a gente vai avançar muito, porque se você tem uma sala com qualidade, nós temos 100% da equipe dedicada hoje. Então, você tem professor, salas climatizada, você tem tudo para oferecer o ensino de qualidade. E o nosso foco agora é o Ideb, a escola está focada, precisamos, a partir de agora, ir para o topo do Ideb, que a gente tem toda essa estrutura. Estamos muito felizes, salas, todos os ambientes assim, da forma mais perfeita que a gente poderia dizer”, completou Renildo Sena, diretor da escola.

Reforço – Esta é a segunda escola entregue em Canaã dos Carajás neste ano pela Seduc. No mês passado, o Estado inaugurou a Escola Estadual João Nelson dos Prazeres Henrique, que também atende cerca de 1.500 estudantes da região.

As obras contemplaram reconstrução de salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica, biblioteca, laboratório de informática, laboratório multidisciplinar e sala de vídeo.

“Conheço os caminhos da escola pública, pois vim de escola pública. A escola é onde passamos, depois da nossa casa, a maior parte do nosso tempo. Então, quando você reinaugura uma escola, quando você constrói uma escola, você também está construindo uma casa. Qualquer sonho que você possa ter na vida, para você alcançar esse sonho, você precisa passar por uma escola. A educação é que te direciona para que você alcance o êxito naquilo que você mais deseja“, finalizou a prefeita de Canaã dos Carájas, Josemira Gadelha, ao ressaltar a parceria com o Estado para reconstrução da escola.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará