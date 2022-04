Governo entrega mais três veículos e conclui reestruturação da frota da Adepará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) recebeu mais três caminhonetes para o trabalho de campo na região Oeste, o que conclui o projeto de reestruturação da frota. A Agência agora dispõe de 105 viaturas novas exclusivamente para atividades de campo, sendo 90 do modelo Pick-up 4×4 e 15 do modelo Duster. O governador Helder Barbalho entregou os veículos durante ampla agenda de trabalho no município de Santarém, nesta quarta-feira (20).

As três caminhonetes – uma modelo S 10 e duas modelo Duster – são destinadas às unidades da Adepará nos municípios de Itaituba, Almeirim e Oriximiná, para reforçar as ações de fiscalização agropecuária.

O investimento na frota facilitará diversas atividades da Agência, como contagem de rebanho, vacinação assistida de trânsito agropecuário, vigilância agropecuária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal. “Os investimentos aqui na região Oeste estimulam um ambiente adequado para o aquecimento da economia local”, destacou Helder Barbalho.

Investimentos – A Agência de Defesa Agropecuária trabalha atua para garantir a segurança no consumo de produtos agropecuários, preservação do meio ambiente e a competitividade do agronegócio paraense. Os investimentos do governo na Agência proporcionam melhor estrutura para chegar às propriedades mais distantes, atendendo a todos os produtores rurais e garantindo uma produção livre de pragas.

“Concluindo o maior programa de reestruturação de frota da Agência de Defesa Agropecuária, hoje entregamos as últimas três unidades para os municípios de Oriximiná, Almeirim e Itaituba, totalizando 105 veículos 4×4 para fortalecer o serviço de defesa no Estado, além de garantir maior segurança e conforto a nossa equipe. Um serviço de defesa forte e eficaz contribui para a abertura de mercados, desenvolvimento do setor produtivo e geração de emprego e renda à população paraense”, ressaltou o diretor-geral da Adepará, Jamir Paraguassú Macedo.

Reestruturação – Os novos veículos fazem parte do plano de reestruturação da Agência, que inclui ainda aquisição de equipamentos de informática; reforma predial em mais de 12 unidades; obras na sede, para oferecer mais comodidade aos servidores e melhor atendimento ao público, e criação do Siviagro, sistema responsável pela consolidação das informações técnicas que fortalecem o serviço de defesa sanitária.

Também foi instituído o Programa Adepará 100% Digital, que garante o acesso à internet em todas as unidades do Estado, facilitando os serviços prestados, para que o produtor possa emitir documentos oficiais em sua residência. Outra conquista foi o Sisbi-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), que possibilita a comercialização dos produtos de origem animal em todo o território brasileiro, com reflexos diretos na geração de emprego, renda e arrecadação estadual.

“Ainda em 2021 conquistamos o Selo Arte do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que possibilita a comercialização dos produtos artesanais de origem animal de pequenos produtores rurais por todo o Brasil. Para 2022, nossas perspectivas são no sentido de estruturar, cada vez mais, a Agência, para fortalecer as ações de defesa agropecuária e garantir a excelência dos produtos que chegam à mesa da população”, informou Jamir Paraguassú Macedo. Atualmente, a Agência conta com 176 postos de atendimento aos produtores.

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Santos