Governo entrega Memorial em homenagem a pacientes e profissionais que lutaram contra a Covid-19

Com o objetivo de homenagear os pacientes e profissionais que lutaram contra a Covid-19, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), irá realizar nesta quinta-feira (22), uma cerimonia Memorial Simbólico da Luta pela Vida.

O monumento é uma criação do artista plástico paraense, Ricardo Carvão Levy, que ocupará o centro do lago da entrada principal do Hangar Centro de Convenções, em Belém.

A homenagem, vai contar com a presença do governador Helder Barbalho, do secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas e do secretário adjunto de Políticas Públicas da Sespa, Sipriano Ferraz Santos Júnior.

Na ocasião o cantor paraense Nilson Chaves fará uma apresentação, além também, da cantora Sandra Dualibe; do violinista Felipe Bruno, que tocava para os pacientes no Hospital de Campanha; e do coral Plenitude do Grupo Premícias, da Assembleia de Deus, regido pelo Sargento da Polícia Militar, Rafael Souza.

