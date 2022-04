Governo entrega nova agência do Igeprev em Abaetetuba

Nova agência deverá concentrar os atendimentos aos beneficiários da Região de Integração do Tocantins

O governador Helder Barbalho entregou, na manhã desta sexta-feira (1º), a agência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) em Abaetetuba. Esta é a segunda agência do instituto de previdência no interior. A primeira, em Castanhal, foi entregue em dezembro de 2021.

A agência será um polo para atendimento a aproximadamente 2,5 mil segurados da Região de Integração do Tocantins, que abrange, além de Abaetetuba, os municípios de Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.

A nova agência fica na rua Lauro Sodré, entre as avenidas Dom Pedro ll e Pedro Rodrigues, no Centro da cidade. O atendimento ao público é das 8h às 15h. Os serviços precisam ser previamente agendados, pelo site do Instituto.

Nove colaboradores estão lotados no local. O edifício tem 174m² e foi adaptado para receber pessoas com mobilidade reduzida. A agência terá estrutura para três atendimentos simultâneos, além de 27 assentos para espera e três salas para atendimentos em psicologia, assistência social e perícia médica.

“Estamos levando atendimento de excelência para as cidades polo do interior, com a instalação de agências. Também conseguimos ampliar nossa capacidade de atendimento com as Unidades Móveis, que já percorreram mais de 40 municípios em todas as regiões do Pará”, avalia o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes.

O primeiro cidadão atendido na agência do Igeprev em Abaetetuba foi o policial militar reformado José Felix Solano Melo, de 81 anos, o Mestre Solano da Guitarrada. Ele veio à agência para solicitar informações sobre o recadastramento previdenciário. “Nós que moramos aqui em Abaetetuba, não temos quase necessidade de ir a Belém. Para nós, é muito melhor, evita de fazer aquela viagem. Já fui atendido, fui muito bem recebido. Espero que seja sempre assim”.

Projeto de interiorização

A entrega da unidade em Abaetetuba atende às determinações do Plano de Expansão do Igeprev, que tem como objetivo descentralizar os atendimentos realizados na capital do Estado.

“A interiorização já é uma realidade para o Igeprev. Esta já é a segunda agência entregue em menos de quatro meses. Estamos colhendo muitos frutos em Castanhal e, com a chegada a Abaetetuba, a população e o Instituto têm muito a ganhar com a celeridade dos processos”, afirma a gerente regional do Igeprev, Patrícia Potiguar.

Para o primeiro semestre de 2022, estão previstas as entregas das unidades do Igeprev em Capanema, Altamira, Paragominas, Santarém e Marabá.Por Cácia Medeiros (IGEPREV)