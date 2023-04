Governo entrega nova sede do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) no Mangueirão

Em cerimônia presidida pelo governador do estado, Helder Barbalho, foram entregues, na tarde deste domingo (9), as novas instalações do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE). A sede fica dentro do estádio olímpico Jornalista Edgar Proença, em Belém.

O evento contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior; do chefe do Estado-Maior Geral, coronel Marcelo Ronald de Souza; do chefe do Departamento Geral de Operações, coronel Neves; do comandante do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), tenente-coronel Afonso; de oficiais e praças da corporação e de autoridades civis e parlamentares que acompanahavam o governador.

A nova instalação do BPE é equipada com cinco salas administrativas, copa cozinha, alojamentos masculino e feminino, banheiros, auditório com capacidade para 50 pessoas, mobília e rede lógica completa para atender às demandas da unidade.

Fundado em 2014, o BPE é uma unidade subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), é o órgão responsável pela preservação da ordem pública nos grandes eventos realizados no Estado do Pará, por meio de ações e operações de policiamento ostensivo fundadas na defesa dos direitos humanos e no uso diferenciado da força. Cabe ao BPE o planejamento, comando, execução e fiscalização do emprego operacional da unidade em grandes eventos esportivos, religiosos, culturais e artísticos.

“As novas instalações do BPE, além de oferecer melhores condições de trabalho para os militares do Batalhão, também nos proporciona, por está localizado dentro do Mangueirão, a possibilidade de realizar treinamentos para especializar a nossas tropa dentro do principal local de grandes eventos no estado”, explicou o comandante do BPE, tenente-coronel Afonso.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/ag Pará