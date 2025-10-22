Governo entrega novas salas e equipamentos ao Oncológico Infantil com investimento de R$ 5,7 milhões em infraestrutura hospitalar

O Governo do Pará, por meio do governador Helder Barbalho, realizou nesta quarta-feira, 22, a entrega oficial de duas novas salas, de tomografia e de raio-X, e de um conjunto de equipamentos hospitalares ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol). A ação representa um investimento de R$ 5,7 milhões, resultado de parceria entre o Estado, o Instituto de Câncer Infantil (ICI) e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Igreja SUD).

A iniciativa fortalece o atendimento de alta complexidade para crianças e adolescentes em tratamento oncológico e marca mais um avanço na modernização da rede estadual de saúde. O governador destacou que a entrega reafirma o compromisso do Estado em garantir atendimento de qualidade e humanizado à população.

“Hoje, nós celebramos um importante avanço para melhor atender, cuidar, ampliar a estrutura e, acima de tudo, a qualidade de vida dos nossos pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo. Com estes equipamentos, junto com outros investimentos, nós reforçamos a estrutura de diagnósticos do hospital, garantindo tratamento de qualidade e, acima de tudo, muito acolhimento para as nossas crianças que necessitam do atendimento oncológico. Por isso, este importante avanço chega para que nós possamos melhorar cada vez mais o atendimento oncológico em nossa região, a saúde para aqueles que precisam deste serviço”, afirmou Helder Barbalho.

Referência no tratamento do câncer infantojuvenil na Amazônia, o Hoiol foi selecionado em 2023 pelo “Mãos Que Ajudam”, programa humanitário do ICI. A unidade foi escolhida entre 53 instituições brasileiras, após avaliação criteriosa de projetos voltados ao aprimoramento dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Com o investimento, a unidade amplia seu parque tecnológico e aprimora a assistência oferecida aos pacientes.

Intitulado “Oncologia Pediátrica Nacional – Hoiol”, o projeto entregou 162 recursos hospitalares entre novos equipamentos, aparelhos, instrumentos cirúrgicos e mobiliários. As obras de adequação dos espaços foram realizadas pela Igreja SUD, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), enquanto o processo de instalação foi acompanhado pela diretoria do hospital, pela Secretaria e por representantes da organização doadora. O investimento modernizou setores estratégicos, como o centro cirúrgico, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a Agência Transfusional (AT).

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, destacou a importância das entregas para a rede estadual de saúde. “Essa parceria representa um avanço significativo para a rede estadual de saúde, especialmente no cuidado oncológico infantojuvenil. Com esses novos equipamentos, fortalecemos a capacidade de diagnóstico e tratamento no Hoiol, garantindo mais agilidade e qualidade na assistência prestada às crianças e adolescentes da Amazônia. É um investimento que reafirma nosso compromisso com uma saúde pública mais moderna, eficiente e humanizada.”

Gerenciado pelo Instituto Diretrizes (ID), sob contrato de gestão com a Sespa, o Hoiol integra a rede estadual de saúde e atua como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Para o diretor regional do ID, Lucas Urel, a seleção da instituição paraense reflete o reconhecimento ao trabalho desenvolvido na unidade.

“A aprovação do projeto em uma seleção tão criteriosa como a do ‘Mãos Que Ajudam’ é um reconhecimento à administração e ao trabalho desenvolvido por tantos profissionais que se dedicam incansavelmente ao tratamento oncológico de crianças e adolescentes. A doação e o investimento em infraestrutura da unidade representa a garantia de mais tecnologia, mais eficiência e, acima de tudo, mais dignidade para os usuários”, afirmou Lucas Urel.

PROGRAMA

Criado em 2000, o “Mãos que Ajudam” é um programa permanente de ajuda humanitária que une empresas privadas, órgãos públicos, veículos de comunicação, ONGs e instituições religiosas. A iniciativa demonstra a importância da união de esforços para fortalecer a rede de apoio e aprimorar a qualidade do tratamento prestado à população.

Com a entrega da sala de tomografia computadorizada, a realização de exames de imagem, antes terceirizada, passa a ocorrer dentro da própria unidade, ampliando a capacidade diagnóstica e reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Cerca de 250 exames devem ocorrer mensalmente. Já o aparelho de raio-X fixo com radiografia computadorizada deve realizar cerca de 400 exames mensais.

Antes da chegada dos novos equipamentos, os pacientes eram encaminhados para outras unidades, sendo necessário aguardar a estabilização daqueles em estado mais grave. Agora, serão realizados na própria unidade com a presença de um serviço de anestesiologia, que permitirá a sedação de forma mais rápida e eficiente, proporcionando mais conforto, segurança e tranquilidade durante o atendimento do paciente infantil.

EQUIPAMENTOS

Entre os itens viabilizados com o projeto estão ventiladores pulmonares, balança pediátrica digital, berços aquecidos, incubadora de cuidados avançados, bombas de seringa, cardioversores, carros de emergência, eletrocardiógrafo, kits de laringoscópio pediátrico, kits de laringoscópio neonatal, kits de laringoscópio adulto, carro maca com suporte e monitores multiparâmetros, fundamentais para acompanhar sinais vitais de pacientes gravemente enfermos, permitindo ajustes rápidos no tratamento e intervenções precoces.

Também foram entregues colchões pneumáticos, colchonetes para maca de transporte, negatoscópio, oftalmoscópios, otoscópio, poltronas reclináveis, ventiladores pulmonares, refrigerador com controlador digital de temperatura para medicamentos, suporte de soro, colchões de cama hospitalar, cufômetro, foco cirúrgico portátil, fibroscópio de intubação, monitores multiparamétricos com capnografia e sensores completos, aparelhos de anestesia, torre de videolaparoscopia, agitador de plaquetas, freezer laboratorial, conector de tubos e monitores de Índice Bispectral – BIS. Equipamentos como craniótomo, neuroendoscópio e microscópio cirúrgico renovam o parque tecnológico, substituindo equipamentos desatualizados.

A diretora-geral do Hoiol, Sara Castro, comemorou a entrega e destacou o impacto prático da modernização e ampliação do parque tecnológico da instituição. “O Hoiol completou 10 anos de fundação no último dia 12 de outubro e essas entregas são como um grande presente aos nossos usuários. Cada equipamento representa um passo a mais na luta contra o câncer infantil, pois possibilitam oferecer diagnósticos e tratamentos com mais precisão, conforto e segurança.”

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O valor da doação é oriundo da contribuição de fiéis e membros da instituição religiosa. “A Igreja de Jesus Cristo se sente honrada pela oportunidade de apoiar o trabalho que vocês realizam e parabenizamos por mais esta ação em prol daqueles que mais precisam”, afirmou Taiane Salles, do Departamento de Projetos Humanitários, Bem-estar e Autossuficiência da organização religiosa.

Paciente curada toca Sino da Vitória e sonha em ser médica pediátrica

Durante as entregas, ao lado da mãe Taíse Ribeiro, 40 anos, e do governador do Estado, Helder Barbalho, a estudante Ariane Ribeiro, 11 anos, tocou o Sino da Vitória. A jornada contra o câncer durou 9 anos. “Ela tinha muita sonolência, inchaço abdominal, febre e suor noturno. Foi diagnosticada com leucemia”, lembra a mãe.

No hospital, mãe e filha guardam muitas lembranças. “Ouvia outras crianças tocarem o sino e ficava muito esperançosa. Meu coração está um turbilhão de emoção. O tratamento do câncer não é fácil, mas minha filha venceu. Todos nós vencemos. Fiz promessa para Nossa Senhora de Nazaré e minha filha foi curada. Nas orações que fazia era uma conversa sempre com um pedido de cura, um pedido feito de mãe para mãe”, disse a genitora.

Para a dona de casa, a equipe da unidade representa acolhimento. “Sinto tranquilidade e alegria. É bom poder contar com os colaboradores e saber que estão com a gente. Eu sou do interior do Estado e aqui no hospital (Hoiol, em Belém) eles foram um apoio muito significativo. Eles também são nossa família”, destacou.

Já Ariane lembrava das ações de humanização vivenciadas durante a rotina hospitalar. “Ficava na brinquedoteca, gostava de desenhar. Minha infância foi diferente por conta da doença, eu não saía. Mas, hoje já posso. Acreditem em Deus e louvem ao Senhor”, disse a menina. Ela agora sonha em ser médica pediátrica. “Quero ser igual às médicas que me atenderam. Quero ser uma médica muito carinhosa, alegre e vou cuidar dos que mais precisam”, afirmou.

SOBRE O HOIOL

Inaugurado em 2015, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência no tratamento de câncer infantojuvenil e integra a rede pública de saúde do Pará. A unidade oferece atendimento integral e gratuito a pacientes de 0 a 19 anos, com foco em um cuidado humanizado e multiprofissional. Atualmente, atende mais de 1.000 crianças e adolescentes e realiza cerca de 35 mil atendimentos especializados por mês.

O Hoiol é o maior hospital do Brasil em número de leitos habilitados pelo Sistema Único de Saúde em oncologia pediátrica. Com o reforço tecnológico e estrutural proporcionado pela parceria, a unidade consolida seu papel como centro de referência em oncologia pediátrica na Amazônia e fortalece sua missão de oferecer tratamento integral, gratuito e humanizado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias