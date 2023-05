Governo entrega rádios e coletes balísticos para órgãos municipais em Bragança￼￼

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), segue realizando investimentos em segurança pública por todo o Estado, fortalecendo os órgãos municipais. Neste sábado (13), em Bragança, nordeste paraense, foram entregues 30 coletes balísticos e 8 rádios comunicadores que devem somar no combate à criminalidade e preservar vidas.

Em agenda pelo município bragantino, o governador do Estado, Helder Barbalho, celebrou o conjunto de investimentos realizados, um deles a chegada de uma nova Usina da Paz (Usipaz), além de outros nas áreas da mobilidade urbana, moradia e educacional.

“Importante o início das obras da Usina da Paz em Bragança, esse que é o mais extraordinário programa de inclusão, de cidadania e oportunidades. Nós estamos investindo em obras de infraestrutura, entregamos benefícios educacionais com o financiamento direto para as escolas, também benefícios do programa ‘Sua Casa’, microcrédito para produtores. Um conjunto de ações que chegam para reforçar mais a parceria com o município de Bragança com o Governo do Pará em favor da nossa população”, disse.

Com a entrega, Bragança é o 22º município paraense a receber investimentos através da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais (Peosp), que garante fortalecimento e estruturação através da parceria entre as esferas municipal e estadual, explica o secretário em exercício da Segup, Luciano de Oliveira.

“É mais uma entrega de uma iniciativa pioneira no Brasil do Governo do Pará que é a nossa política de apoio aos órgãos municipais de segurança pública. Esses equipamentos vão ajudar no trabalho operacional dessas instituições municipais, tanto na proteção dos agentes de trânsito que passam a contar com proteção balística como também numa melhoria da comunicação, pois os rádios estão integrados à rede de rádio da Secretaria de Segurança Pública”, explicou.

Ele complementa: “Então, trazemos esses órgãos tanto para a receber apoio da parte logística como para operar em conjunto com o Sistema Estadual de Segurança e, também, contribuir na formação e capacitação deles. É uma estrutura bem ampla e a gente tem dado mais um passo”, finalizou.

PEOSP

Pelo Peosp já foram entregues até o momento 333 coletes balísticos, sendo todos repassados para os municípios que possuem o trânsito municipalizado. Ao todo, 63 cidades devem ser contempladas, somando mais de mil coletes repassados.

A Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública faz parte de um dos eixos do Plano Estadual de Segurança Pública, sendo essencial para a integração do Estado com os municípios. O objetivo é aproximar e fortalecer as instituições municipais com vários investimentos, incluindo a entrega de coletes balísticos, e investir em capacitação, para que os agentes possam atuar de forma assertiva e qualificada em todo o território paraense.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará