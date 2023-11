Governo envia ajuda humanitária para Chaves

O Governo do Pará trabalha para reforçar o envio de ajuda humanitária para as regiões do Estado impactadas pela estiagem dos rios. A situação de emergência também inclui a região do Marajó e o Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil do Estado, está atuando em resposta à situação de estiagem no município de Chaves.

“Já foi enviada uma equipe precursora de técnicos da Defesa Civil, que se encontram no município e somarão à Secretaria de Assistência Social e à Defesa Civil do município, para poder fazer a entrega de Governo. Após isso, a defesa civil municipal assume a distribuição às famílias cadastradas, sejam elas no centro de Chaves ou nas áreas mais distantes aos ribeirinhos da área rural”, destaca o comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Benjó.

O município receberá mais de mil cestas básicas com o objetivo de mitigar os efeitos da falta de alimentos causada pela estiagem. Além disso, a falta de água potável também atinge a região e, por isso, mil frascos de água de 5 litros estão sendo encaminhados.

Na última terça-feira (14) as cestas básicas e água potável foram encaminhadas ao município, com logística implementada e alinhamento com a prefeitura local e chegam no dia próximo dia 17 em Chaves para serem distribuídas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Wellington Coelho/Ag Pará