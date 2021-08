Governo fará pagamentos do Renda Pará 400 até esta sexta-feira (6)

A última rodada de pagamentos do auxílio Renda Pará 400 se encerra nesta sexta-feira (6), seguindo o cronograma de estratégias do Governo do Estado do Pará para atender trabalhadores autônomos residentes dos municípios que estiveram – até 26 de março de 2021 – em classificação de risco máximo, lockdown, bandeiramento preto ou medida restritiva equivalente que tenha tido impactos negativos na economia por conta da pandemia.

O auxílio estadual integra a estratégia de retomada gradual da economia impactada pela pandemia. Mais de 5 mil feirantes (5.533), cerca de 4 mil vendedores ambulantes (4.357), 500 catadores de materiais recicláveis e 88 guardadores autônomos de veículos de mais de 20 municípios paraenses foram cadastrados pelas Prefeituras de cada município para receber o auxílio do Renda Pará 400 – dividido em duas parcelas de R$ 200,00 cada.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará (Sedeme), parte dos trabalhadores autônomos ainda não foi sacar a primeira e/ou a segunda parcela liberadas pelo Governo do Estado e, agora, terá a última oportunidade de sacar o benefício direto nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará).

“O beneficiário que não sacou – até hoje – a primeira parcela do benefício, poderá sacar as duas parcelas de uma vez só”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, José Fernando Gomes Júnior.

A Sedeme reforça que serão beneficiados os trabalhadores autônomos das seguintes categorias: catadores de recicláveis, feirantes, ambulantes e guardadores de veículos dos municípios de Abaetetuba, Alenquer, Ananindeua, Belém, Benevides, Belterra, Baião, Cachoeira do Arari, Cametá, Curionópolis, Igarapé-Miri, Juruti, Maracanã, Marituba, Moju, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santa Bárbara do Pará, Santarém, São João da Ponta e Vigia, previamente, cadastrados para receber o auxílio do Governo do Estado.

Por Igor Fonseca (SEDEME)

Fonte: Agência Pará