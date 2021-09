Governo federal avalia retomar horário de verão

Para combater a crise energética, o governo federal está estudando a possibilidade de retomar o horário de verão no Brasil. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Ministério de Minas e Energia (MME) já solicitou estudos para avaliar os impactos da mudança.

A iniciativa do governo é resultado de uma demanda dos setores de turismo e gastronomia, além do próprio setor energético, que se manifestaram a favor do horário de verão.

Historicamente, a mudança na faixa horária gera pouca economia de energia. No entanto, é consenso entre especialistas que até mesmo uma redução mínima de consumo ajudaria a amenizar a situação.

Em nota, o MME reconhece que economia é limitada, mas ainda assim pediu que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) avalie a demanda.

