Governo federal debate políticas públicas para periferias com Prefeitura e movimentos sociais de Belém

A Prefeitura de Belém atua ao lado do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades, buscando construir políticas públicas para a periferia de Belém, com o lançamento do programa “Caravanas das Periferias”.

Na noite desta segunda-feira, 6, o secretário nacional de Políticas para Territórios Periféricos, Guilherme Simões, participou de um encontro, realizado no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, no bairro do Guamá, com representantes de movimentos sociais que atuam nas periferias de Belém.

Lançamento em Belém

A reunião teve o objetivo de explicar sobre o programa “Caravanas das Periferias “, que é uma iniciativa do Ministério das Cidades, que será lançada em Belém no dia 15 de abril. O programa vai percorrer, inicialmente, cinco capitais brasileiras para mapear as características e necessidades das periferias brasileiras, uma preparação ao Encontro Nacional das Periferias, previsto para novembro de 2023.

O secretário nacional explicou o objetivo da iniciativa, que é construir um plano nacional para os bairros periféricos, e também destacou a parceira da Prefeitura de Belém. “Nós queremos construir um plano nacional para os bairros periféricos. Na nossa secretaria temos como fazer a urbanização de favelas e temos também como fazer articulações sociais. A gente inicia o processo da caravana em Belém, fazendo o lançamento oficial aqui e a Prefeitura de Belém está nos ajudando a construir esse processo todo”, explicou.

Durante o encontro, os representantes dos movimentos puderam debater e apontar problemas relacionados aos territórios periféricos. O presidente da Associação dos Moradores da Vila da Barca, Gerson Bruno Siqueira, destacou o trabalho em conjunto das esferas municipal e federal. “A Vila da Barca é uma das maiores áreas de palafitas da América Latina e buscamos políticas públicas com uma prefeitura como a nossa, que está na periferia, e que traz o Governo Federal para uma parceria, buscando atender a população”, afirmou Siqueira.

Tá Selado

Uma comissão para debater e ajudar na construção do lançamento do programa foi formada. Ela é composta por todos movimentos sociais que participaram do encontro.

Segundo Hélio Oliveira, coordenador do Tá Selado, o programa de participação popular da Prefeitura de Belém foi fundamental para a capital paraense ser a primeira cidade escolhida para receber o programa “Caravana das Periferias “.

“A experiência da participação popular na Prefeitura fez com que a Secretaria de Assuntos Periféricos pensasse em Belém para começar a caravana das cidades e nos procurou por meio da coordenação do Tá Selado, para que nós pudéssemos apresentar os projetos existentes aqui em Belém”.

Agenda – O secretário nacional, Guilherme Simões, neste primeiro dia em Belém reuniu com o vice-prefeito Edilson Moura e secretários municipais. Visitou o bairro da Terra Firme, para acompanhar alguns projetos e os bairros do Jurunas e Guamá, onde conversou com os idealizadores do Gheto Hub, projeto cultural.

A visita segue em Belém nesta terça-feira, 7, com visita à Vila da Barca e no Canal do Mata Fome, além da República do Emaús.

