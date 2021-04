Governo federal garante R$ 6,1 bilhões em investimentos com concessões de aeroportos

O governo federal garantiu R$ 6,1 bilhões em investimentos com a concessão de 22 aeroportos à inciativa privada. O consórcio Vinci Airports e a Companhia de Participações em Concessões venceram os leilões promovidos pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), através da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Do total, R$ 2,85 bilhões são de investimentos no bloco de aeroportos Sul, R$ 1,8 bilhão no Central e R$ 1,48 bi no Norte. Além disso, a arrecadação total em outorgas chegou a R$ 3,3 bilhões.

O bloco Norte inclui os aeroportos de Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC) e Boa Vista (RR) e foi arrematado pelo consórcio Vinci Airports com a proposta de R$ 420 milhões, um ágio de 777,41% em relação ao lance mínimo que era de R$ 47,86 milhões.

Já os blocos Central – formado pelos aeroportos de Goiânia (GO), Palmas (TO), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Teresina (PI) e Petrolina (PE) – e Sul – com Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Bacacheri em Curitiba (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS) – foram arrematados pela Companhia de Participações em Concessões que ofereceu R$ 754 milhões para o bloco Central e R$ 2,1 bilhões o Sul. Os ágios em relação aos lances mínimos (R$ 8,14 milhões no primeiro e R$ 130,20 milhões no segundo) ficaram em 9.156,01% e 1.534,36%, respectivamente.

Os 22 aeroportos serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos.

Fonte: Brasil 61