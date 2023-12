Governo Federal investe na segurança pública de Ananindeua com entrega de viaturas

O município ganha reforço na segurança com novas viaturas que fortalecerão as ações de prevenção e combate à criminalidade.

A Inspetora Geral da guarda municipal, Comandante Renata Risuenho, representou a Prefeitura de Ananindeua e a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (SESDS), durante a cerimônia de entrega de viaturas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Brasília realizado no último dia 21.

O Governo Federal por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) entregou 700 viaturas por meio do Pronasci, com objetivo de oferecer suporte e fortalecer o Plano de Ação na Segurança (PAS). Foram 36 municípios de 15 estados contemplados com as viaturas, para reforçar o aparato do sistema penitenciário e das guardas municipais. Ananindeua recebeu 3 novas viaturas que aumentará significativamente a extensão de suas atuações de segurança e diligência na cidade.

A comandante da GCMA, Renata Risuenho, comentou sobre a importância das novas viaturas nas ações de segurança no município. “Certamente, as viaturas recebidas pelo Governo Federal para a nossa Prefeitura, por meio da SESDS, permitirão que a Guarda Municipal execute com eficiência as atividades operacionais, contribuindo como suporte logístico às ações já realizadas pela guarda e agilizando as ocorrências acionadas pela população”, disse a Comandante.

Ainda segundo Renata Risuenho, o programa do Governo Federal, Pronasci, visa a redução da violência, a garantia de direitos e o combate à desigualdade social. O Pronasci II, por sua vez, prioriza o fomento às políticas de segurança pública com cidadania, com foco em territórios mais vulneráveis e com altos indicadores de violência; o combate ao racismo estrutural; o apoio às vítimas da criminalidade; e o fomento às políticas de cidadania, com ênfase no trabalho e no ensino formal e profissionalizante para presos e egressos do sistema prisional.

Foto: MJSP