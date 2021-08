Governo federal leiloa três terminais portuários e soma R$ 106 milhões em investimentos

O Ministério da Infraestrutura (MInfra), por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), realizou o leilão para concessão de três terminais portuários de Santana (AP), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A ação permite um investimento privado de R$ 106 milhões para melhorias e modernização dos locais nos próximos anos.

O leilão foi realizado na última sexta-feira (13). A expectativa do governo federal é que essas concessões gerem mais de 1.700 empregos nos três estados.

“Com os leilões de hoje, chegamos a 74 leilões realizados em dois anos e meio. Nós estamos beirando os R$ 80 bilhões de investimento contratado. O investimento em infraestrutura vai nos ajudar na falta de produtividade. É bom saber que esses investimentos vão levar renda para muitas casas”, destacou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Na concessão do espaço do Porto de Salvador, a vencedora do leilão ofereceu R$ 32 milhões pela outorga. Em Santana, a área leiloada destinada à movimentação de granéis sólidos vegetais teve proposta única e foi concedida por R$ 5,85 milhões em outorga. Na área de Mucuripe, em Fortaleza, o terminal teve proposta única de R$ 1 milhão em outorga para os 25 anos de contrato de concessão.

Fonte: Brasil 61