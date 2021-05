Governo Federal negocia antecipar 10 milhões de vacinas da Johnson

O governo brasileiro segue trabalhando na aquisição de mais vacinas contra a Covid-19. De acordo com a CNN Brasil, o Ministério da Saúde negocia com a Johnson & Johnson a antecipação do envio de 10 milhões de imunizantes.

A ideia é que as vacinas, que são aplicadas em dose única, cheguem ao país em julho.

O Ministério da Saúde prevê que sejam entregues, até o quarto trimestre do ano, 38 milhões de doses do imunizante da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

De acordo com a CNN, durante as negociações pela vacina, surgiu a possibilidade da antecipação de doses.

Fonte: Pleno News