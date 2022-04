Governo firma convênio e entrega maquinários a São Félix do Xingu

Entre as ações, na região, o Estado construirá um complexo de atendimento ao produtor rural, concentrando serviços para o setor

São Félix do Xingu, na região do Araguaia, completa 60 anos de fundação no domingo (10), mas o governador do Estado, Helder Barbalho, antecedeu as comemorações já nesta sexta-feira (8) firmando um convênio com o Município, para a construção de um complexo de atendimento ao produtor rural. Ação que vai assegurar maior agilidade nas demandas dos produtores, como a entrega dos novos maquinários, realizada no dia de hoje, pelo Estado.

“Muito feliz de estar na entrega desses equipamentos. Entre o que está sendo entregue hoje e o que está chegando são mais de 65 equipamentos”, destacou o governador Helder Barbalho, que não mede esforços para apoiar o desenvolvimento de São Felix do Xingu.

Atento à produção agrícola, o governo do Estado já repassou R$ 1,8 milhão, para a realização de obras em diversos setores na região do Araguaia. O secretário-adjunto, da Sedap, Lucas Vieira, destacou a estratégia de criação do novo Complexo para o atendimento da produção em São Félix. “O produtor rural vai poder ser atendido com mais celeridade às suas demandas sem que ele precise ir a vários locais”.

“O município tem o maior rebanho per capito bovino do País e essa integração do Estado com o Município e a entrega de maquinário vão ajudar em uma melhor trafegabilidade para o setor rural”, enfatizou o prefeito de São Félix do Xingu, João Cleber.

Secretário municipal de Agricultura, Marlos Peterle, comentou sobre o papel do Complexo, quando estiver em pleno funcionamento. “Isso vai facilitar a vida do produtor rural dentro do município. Ele vai ter o apoio para tirar sua licença ambiental, reforma de pastagem, poderá ter emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (Dap), cadastro de certificação de vacina de gado, titularização da terra. O Sindicato vem apoiando junto com a prefeitura e o governo do Estado viu a importância dessa obra para o município”.

*Texto de Camila Botelho

Por Governo do Pará (SECOM)