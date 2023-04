Governo implanta sistema ‘Alerta Pará Escola’ nas unidades de ensino do Estado

O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (17), o Sistema “Alerta Pará Escola”, que tem como principal objetivo, atender as chamadas de urgência e emergência emitidas pela direção das escolas estaduais. O sistema integra o Programa “Escola Segura” que reúne um conjunto de iniciativas de prevenção e segurança para as escolas de todo o Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

Um total de 898 escolas da rede estadual de ensino serão beneficiadas com o sistema que vai atender as chamadas de urgência e emergência emitidas pelo “Alerta Pará Escola” com o intuito de garantir mais rapidez as ocorrências no ambiente escolar, como explica o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

“O Governo do Estado do Pará sai na frente, mais uma vez, e elabora por meio da segurança pública e da Seduc um sistema que vai auxiliar nas ações de prevenção e segurança das escolas estaduais do Pará. Com o sistema “Alerta Pará Escola” será possível atender as chamadas de urgência e emergência emitidas pela direção da escola, e assim, dar mais agilidade no atendimento as ocorrências que podem vir acontecer no ambiente escolar” falou, Ualame Machado.

O titular da Segup destaca ainda que serão cadastradas, através de um link, os celulares de cada diretor e responsável pela unidade escolar. “Estamos realizando o processo de cadastramento de todos os diretores das escolas públicas do Estado, a fim de que consigamos atingir todas as unidades de ensino. Ressaltamos que, a princípio, já temos um quantitativo de unidades cadastradas no nosso sistema e que cada direção escolar receberá um link para a instalação do nosso aplicativo e com isso estaremos o mais próximo possível dos educadores para garantir paz e segurança à toda comunidade escolar”, reforçou Ualame Machado.

Botão Alerta Escola

O Sistema funciona a partir de um toque, em um botão virtual que será instalado, através de um link, nos celulares dos diretores das escolas públicas estaduais cadastradas no sistema do “Alerta Pará Escola”. Assim que o botão for acionado será emitido um alerta para um atendente do Centro Integrado de Operações da Segup (Ciop) que retorna o contato para a chamada solicitada, confirma o nome e o local da escola com o diretor, o qual já estará sendo monitorado e, imediatamente, aciona a viatura mais próxima do local indicado. Em tempo real, os policiais poderão monitorar a chamada até que as equipes especializadas possam realizar os procedimentos necessários ao atendimento.

Mais segurança – Além do aplicativo, a segurança pública atuará com mais de mil Policiais Militares, assim como, mais de 45 policiais da reserva que serão convocados, especialmente, para reforçar a segurança nas rondas dentro e fora das unidades escolares.

Hoje, as unidades escolares são atendidas pela Companhia Independente de Policiamento Escolar (CIPOE) que será transformada em um Batalhão de Policia Militar voltado, exclusivamente, ao atendimento nas unidades de ensino.

As câmeras das escolas estaduais serão integradas também ao sistema de vídeomonitoramento do Ciop que contará com a vigilância dos agentes de segurança 24h por dia.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará