Governo inaugura agência do Banpará e firma parceria para construção de pontes em São Domingos do Araguaia

O município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará, agora conta com uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). A agência foi inaugurada, nesta terça-feira (5), pelo governador Helder Barbalho, que cumpriu agenda na região sudeste, assinando convênios e entregando benefícios do projeto “Sua Casa”.

Essa é a 33ª agência do Banpará entregue pelo governo desde 2019. Atualmente, o banco já está presente em 122 municípios paraenses.

Durante o ato de inauguração, o governador destacou a importância para o município em receber a primeira agência do Banpará. “Esta é a 33ª agência que inauguramos em nosso governo desde 2019 e atingimos a média de uma agência entregue por mês. Trouxemos a agência para ajudar a cidade, apoiar o comércio, a indústria, o produtor rural e o servidor público. Desejamos que essa agência seja uma referência para que a cidade possa crescer e se desenvolver”, frisou Helder Barbalho.

Segundo o presidente do Banpará, Brasilino Assunção, a meta é, até o final do próximo ano, fazer com que o banco esteja presente nos 144 municípios paraenses. “É um momento de festa para nós, do Banpará, entregarmos à população de São Domingos do Araguaia a sua mais nova agência. Com esta inauguração, chegamos a 122 municípios”, ressaltou Brasilino.

A prefeita de São Domingos do Araguaia, Elizane Soares, definiu a inauguração da agência como um marco importante para o município. “Essa agência é um sonho, pois traz linha de crédito para o agricultor. Nós também temos muitos funcionários públicos que precisavam se deslocar a outros municípios para receber seus pagamentos. Hoje, com uma agência na cidade, vai facilitar muito a vida de todos”, enfatizou a prefeita.

A nova unidade do banco em São Domingos do Araguaia é moderna e vai garantir conforto e segurança para a população, que terá acesso a todos os serviços disponíveis no Banpará, como abertura de contas, atendimento ao público em geral, produtos de investimento e serviços de crédito, como consignados municipal e estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas PJ, Credicomputador, Antecipação de Imposto de Renda, Sazonal e Banpará Comunidade, assim como serviços de caixa eletrônico e caixa presencial.

Sua Casa: Ainda em São Domingos do Araguaia, Helder Barbalho entregou cheques do programa “Sua Casa” para 105 famílias. O programa dá o material de construção e paga a mão de obra para a construção das moradias.

Segundo o presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Orlando Reis, o investimento do projeto no município é no valor de mais de R$ 1 milhão.

Parceria: O governador também firmou parceria com a prefeitura, para a construção de três pontes na zona rural do município. As estruturas de madeira serão transformadas em travessias de concreto, que vão melhorar a infraestrutura viária da região.

Ao todo, o governo investirá cerca de R$ 5 milhões na construção das pontes. Uma delas, sobre o Rio Tauarizinho, localizada na Vicinal Cacau, que liga a cidade as vilas da zona rural do município.

Atualmente, a ponte é de madeira e tem vários problemas estruturais que apresentam riscos de segurança para quem passa pelo local. “Fizemos parcerias para a construção de pontes de concreto na zona rural, para melhorar a vida de quem mora nestas localidades. Portanto, estamos trabalhando para que São Domingos possa ser uma cidade melhor para se viver, tanto para quem mora e trabalha no campo, quanto para quem está na cidade”, pontuou Helder Barbalho.

Tina DeBord

Fotos: Marcelo Seabra/Ag.Pará