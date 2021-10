Governo inclui mais cinco municípios para atendimento pelo “Territórios Sustentáveis”

Os municípios de Xinguara, Água Azul do Norte, Bannach, Rio Maria e Sapucaia passaram a ser assistidos pelas ações do Projeto “Territórios Sustentáveis”, do Governo do Pará. A formalização ocorreu na última sexta-feira (22), em reunião com prefeitos e vices, secretários municipais de Agricultura e de Meio Ambiente, representantes de sindicatos de produtores rurais, a presidente da Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do estado do Pará (Emater), Lana Reis, o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Raul Protásio, e o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (Sedap), Giovani Queiroz, em Xinguara, no sul paraense.

“O objetivo foi acolher estes novos municípios que receberão políticas de ação integrada do Território Sustentável. Assim passamos de quatro para nove municípios a serem atendidos com oferta de crédito, de assistência técnica, de regularização fundiária e ambiental” destacou Raul Protásio.

A expectativa, segundo a Semas é chegar a 16 municípios até o final do ano.

Para o prefeito de Xinguara, Moacir Farias, o momento é histórico para o município. “Nunca vimos um governo que se preocupasse dessa forma com o setor da agricultura. A pecuária no município é muito forte, mas a parte agrícola nunca teve tanto apoio quanto agora, pois a agricultura familiar incentivada traz uma riqueza incomparável. Eu estimo um crescimento neste setor de 90% em três anos, com esse incentivo. Está de parabéns o governo estadual”, ressaltou.

Atuação

O Programa Territórios Sustentáveis atua de forma integrada em cinco eixos: Gestão Pública, Capital Social, Quilombola, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

“Vemos este momento com grande expectativa, pois precisamos muito desse incentivo para alavancar o desenvolvimento do nosso município, apoiando os produtores rurais”, afirmou Renato Adriano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bannach, que representa mil famílias.

“Territórios Sustentáveis é um programa de Governo que faz parte do plano Amazônia Agora, que tem o intuito de restaurar acometidas por incêndio, exploradas indevidamente. Hoje o Governo tem esse olhar para restaurar essas áreas. É uma ação integrada com Estado e Municípios, sendo uma responsabilidade conjunta”, disse a titular da Emater, Lana Reis.

Recentemente, a Emater promoveu, em São Félix do Xingu, uma oficina de metodologia para 20 técnicos que atuam nos municípios que já integram o Programa, no trabalho conjunto para implantação de 13 Unidades Demonstrativas de Sistemas Agroflorestais (SAF’s) e outras cadeias produtivas.

“Essa é ação inovadora, uma vontade do governador de atender o setor produtivo rural. Temos o papel de cada um, Iterpa, Sedap, Semas, Emater, que é braço forte do Governo na assistência aos pequenos produtores”, disse o titular da Sedap, Giovanni Queiroz.

Texto: Paula Portilho/ Ascom Emater

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará