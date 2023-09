Governo inicia o pagamento de setembro dos servidores públicos no próximo dia 27

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), irá iniciar, na próxima quarta-feira (27), o pagamento dos servidores públicos estaduais.

“Este é um dos compromissos que o atual governo assumiu com os servidores do estado, e vem cumprindo com excelência, que é o de manter o pagamento de seus salários em dia. Podemos afirmar que é um reflexo direto da administração responsável das contas públicas e do equilíbrio financeiro do Estado. Prova disso é o Pará ter alcançado o terceiro lugar no Ranking de Competitividade dos Estados em 2023, com a melhor gestão fiscal do país. Também anunciamos a antecipação do pagamento da primeira parcela décimo terceiro salário, o que demonstra o nosso empenho em reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelos servidores que fazem tanto pelo Estado e população paraense”, ressalta Elieth Braga, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Serão pagos, primeiramente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad. O pagamento será concluído no dia 29 de setembro contemplando os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Pagamento da primeira parcela do 13º salário – No início do mês de outubro será paga a primeira parcela do 13º salário, conforme divulgado pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora do Estado Hana Ghassan. O cronograma de pagamento se inicia no dia 05 de outubro (quinta-feira), com os inativos civis e militares, além das pensões especiais da Seplad, e termina no dia 06 de outubro (sexta-feira) com os demais órgãos.

Confira o cronograma de pagamento de setembro:

Dia 27 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 28 (quinta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev (IGEPPS), IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 29 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior)

Veja o calendário de pagamento do 13º salário:

05 de outubro (quinta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

06 de outubro (sexta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev (IGEPPS), IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará