Governo inicia pagamento dos servidores públicos na próxima quinta-feira (27)

Em razão da estabilidade fiscal e êxito financeiro obtidos pela atual gestão, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) iniciará o pagamento dos servidores públicos estaduais, referente ao mês de julho, na próxima quinta-feira (27). Inicialmente serão pagos os inativos militares, pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad.

“O pagamento em dia é reflexo do comprometimento do Governo do Pará em assegurar o bem-estar dos servidores, reconhecendo sua importância e valorizando o trabalho desempenhado por eles. Ademais, é uma demonstração da efetividade das políticas fiscais, da habilidade na gestão financeira do Pará e do compromisso da gestão com equilíbrio do Estado”, disse Elieth Braga, titular da Seplad.

Silvia Binader, analista de gestão pública da Seplad e servidora há mais de 20 anos, exalta a eficácia do Governo em relação aos pagamentos.

“Como servidora pública, sinto-me valorizada e tenho um ambiente saudável para trabalhar. As atividades que realizamos diariamente são reconhecidas e somos constantemente convidados a participar de projetos importantes para o Estado. Além disso, um fator fundamental é que recebemos nossos salários em dia, o Governo do Estado cumpre seus compromissos com o servidor público, o que nos motiva a desenvolver trabalhos cada vez mais produtivos, com foco no bem estar da sociedade.”, ressalta Silvia.

O pagamento será encerrado na segunda-feira (31), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior do estado.

Confira o calendário de pagamento:

Dia 27 (quinta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 28 (sexta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev (IGEPPS), IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 31 (segunda-feira) – Seduc (capital e interior).

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará