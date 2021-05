Governo já transferiu 493 pacientes com Covid-19 pela região Oeste

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já transferiu 493 pacientes com Covid-19 entre os dias 18 de janeiro e 23 de maio, para conter o avanço da doença nos municípios da região oeste do Estado, a mais afetada durante a segunda onda da pandemia. Desse total de remoções, 479 ocorreram por via aérea e 14 por via fluvial. Todas as transferências foram realizadas exclusivamente pela Central de Regulação da Sespa.

As remoções partiram de municípios do extremo Oeste, como Faro, Terra Santa, Oriximiná e Aveiro para o Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, em Juruti, e para os hospitais públicos regionais do Baixo Amazonas, em Santarém, e do Tapajós, em Itaituba. Além das transferências, o Estado providenciou insumos, como 542 cilindros de oxigênio e 287.751 equipamentos de proteção individual (EPIs).

De forma simultânea às remoções, a Sespa mantém a articulação constante com as secretarias municipais de Saúde, orientando e auxiliando sobre como continuar agindo para conter a crise provocada pela segunda onda de contágio pelo novo coronavírus. As medidas tomadas e as transferências realizadas pelo governo estadual são estratégias para evitar um colapso no sistema de saúde dos municípios.

“O governo do Estado, por meio da Sespa, continua fazendo o monitoramento diário da região, levando suporte aos municípios e atendendo à necessidade de insumos e de remoções, até que a situação se estabilize”, informa o secretário estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho, reforçando que, nesses últimos três meses, vem sendo garantida rápida assistência a pacientes mais graves, que são removidos de acordo com as possibilidades climáticas da região.

No oeste, destacam-se os atendimentos realizados pelo barco Papa Francisco, que, no dia 17 de março, encerrou mais uma etapa em quatro municípios da região – Almeirim, Prainha, Monte Alegre e Alenquer. O trabalho contabilizou 766 consultas médicas, 1.173 exames laboratoriais e 327 exames de imagens. Durante oito dias, o total de procedimentos chegou a 23.157, incluindo ainda teste rápido, oferta de medicação, verificação de sinais vitais e atendimento em enfermagem.

Também no formato itinerante, a Policlínica está atendendo municípios da região. No roteiro que começou por Altamira, ainda na região do Xingu, já esteve em Placas, Rurópolis, Trairão, Itaituba e em Uruará, com dois dias de atendimento em cada um, com 200 senhas diárias para consultas médicas.

Hospital de Campanha

O governo entregou no dia 18 de fevereiro o Hospital de Campanha de Santarém (HCS). A unidade, montada na Escola Estadual Maria Uchoa Martins, localizada no bairro Floresta, a 800 metros do Hospital Regional do Baixo Amazonas, tem 60 leitos clínicos, sete enfermarias – cada uma com sete leitos -; uma enfermaria com 16 leitos; uma sala de estabilização, com quatro leitos; posto de enfermagem; farmácia; almoxarifado; estar médico e de enfermagem; uma sala do Núcleo Interno de Regulação; necrotério; sala de paramentação; refeitório; cozinha; administrativo; vestiários femininos e masculinos; descanso equipe; faturamento; departamento pessoal; expurgo; psicossocial e resíduos.

A medida está desafogando a procura por leitos clínicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Hospital Regional do Baixo Amazonas, contribuindo para estabilizar o sistema de saúde da região. Mais de 400 pacientes de Covid-19 já tiveram alta médica desde a reabertura do Hospital pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura.

Por Mozart Lira (SESPA)

Fonte: Agência Pará