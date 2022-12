Governo lança edital de concurso da Semas na próxima segunda-feira (12) 

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), lançará na próxima segunda-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

O certame irá ofertar 136 vagas mais cadastro reserva para os níveis médio e superior, sendo 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, em diferente áreas, como administração, engenharia civil, turismo e zootecnia, além de outras.

“Essa é mais uma grande oportunidade para os concurseiros ingressarem no setor público. Por isso, aos que desejam ingressar e servir à população do Estado do Pará, foco, determinação e muito estudo não podem faltar. As provas desse certame serão aplicadas em várias cidades do estado, em regiões estratégicas, e em turnos diferentes”, contou Ivaldo Ledo, secretário de Planejamento e Administração.

As provas serão aplicadas em formatos objetiva e discursiva, em horários distintos, nos seguntes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Para o engenheiro civil Jean Cavalcante, “o concurso público da Semas só fortalece as instituições democráticas do nosso país e estado, e devemos agradecer por mais essa oportunidade aos cidadãos, para contribuírem para o crescimento e desenvolvimento do estado”.

A banca vencedora para realização do certame é a do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP).

Fonte: Agência Pará/Foto: Ricardo Amanajas/Ag Pará