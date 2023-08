Governo libera a terceira passarela do BRT Metropolitano, na Grande Belém

O Governo do Pará libera neste sábado (26) o acesso de pedestres e ciclistas à passarela número 10 do BRT Metropolitano, localizada no km 7, da rodovia BR-316. A estrutura, próxima ao novo viaduto da avenida Ananin, faz parte do projeto de reestruturação da BR-316 e trará mais segurança e acessibilidade à população da Grande Belém. Com a liberação de fluxo pela passarela, serão retiradas a faixa de pedestres e o semáforo existentes próximo ao Instituto Evandro Chagas.

Com a mudança, os pedestres que precisarem atravessar para ambos os lados da rodovia, poderão acessar as escadas. Já os ciclistas e cadeirantes deverão utilizar exclusivamente as rampas.

“Esta é a terceira, de um total de 13, que vamos entregar do projeto de reestruturação da rodovia BR-316, e tem como objetivo garantir a segurança de pedestres e ciclistas, além de dar maior fluidez ao tráfego de veículos, com a remoção dos vários semáforos existentes ao longo dos primeiros quilômetros da rodovia”, afirma Eduardo Ribeiro, diretor geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Passarelas – O NGTM irá implantar 13 passarelas ao longo dos primeiros 10 quilômetros de rodovia – trecho gerenciado pelo Governo do Estado –, que vão desde o Entroncamento até Marituba. Cada uma dessas estruturas contará com escadas para pedestres e três rampas de acesso, sendo duas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/ Ag Pará