Governo Lula dispensa Pontes e ex-comandante da Marinha

O ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, foram dispensados, pelo governo Lula, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex). O desligamento ocorreu nesta quarta-feira (15). As informações são do G1.

Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Camex é responsável por formular e implementar ações ligadas ao comércio exterior, como mudanças nas alíquotas de importação e estratégias para atrair investimento externo.

Para as vagas, Lula indicou os economistas Rodrigo Alves Teixeira e Bruno Moretti.

Fonte: Pleno News/Foto: Carolina Antunes/PR