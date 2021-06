Governo mantém bandeiramento de risco intermediário de contágio por covid-19 no Pará

O governador Helder Barbalho anunciou, ontem, 24, que caíram os números de pessoas infectadas e de óbitos provocados pela covid-19. Ele esteve reunido com as autoridades de saúde, ocasião em que verificou que, em todas as regiões, caíram as internações de pacientes por covid-19. Neste momento, há 60% de leitos clínicos liberados e 40% de leitos de UTI disponíveis, “o que nos deixa numa posição confortável para atender aos cidadãos que porventura venham necessitar desses leitos”.



Helder recomenda que a população deve estar atenta ao calendário da vacinação, não descuidar do uso de máscaras e da higienização constante das mãos com água e sabão, além do álcool em gel.

Entende o governador que não vai demorar muito para que outrás medidas sejam evidadas no sentido de as pessoas começarem a voltar para a vida normal, livres do risco de contágio.