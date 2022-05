Governo mantém investimentos para aperfeiçoar a assistência nefrológica

Estado segue com a descentralização dos serviços de saúde de alta complexidade, entre eles, o do atendimento em hemodiálise

A contínua descentralização dos serviços de saúde em alta complexidade em regiões estratégicas do Pará tem sido uma das pautas constantes do governo do Estado e isso não tem sido diferente com atendimento em hemodiálise, que vem reduzindo a necessidade de pacientes renais crônicos de se deslocarem para a capital para tratamentos e sessões.

Só nos últimos três anos, a atenção dada a essa especialidade tem sido intensificada com a inauguração de três novos centros de hemodiálise: no Hospital Regional do Sudeste, em Marabá; Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba e no Hospital Regional Público do Marajó, em Breves.

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a gestão estadual ainda deve criar e ampliar este ano o atendimento de hemodiálise na Policlínica de Tucuruí; Policlínica dos Caetés, em Capanema; no Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa, em Abaetetuba, e no Hospital Geral de Tailândia.

“O nosso objetivo é possibilitar que não haja o deslocamento da população para locais muito distantes em busca de atendimento. Os locais em que este serviço será ampliado são considerados estratégicos, pois possuem um grande número de pessoas nas regiões próximas que necessitam dessa assistência”, ressalta o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Atualmente, no Pará, existem 13 polos de atendimento em serviço de alta complexidade em Nefrologia sob gestão estadual, com oferta de serviço de Hemodiálise Ambulatorial, sediados nos municípios de Altamira, Belém, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Marituba, Redenção, Santarém e Ulianópolis.

Entre as unidades estão o Hospital Regional Público do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção; Hospital Regional Público Abelardo Santos, em Belém, no distrito Icoaraci, e o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira.

Referência em saúde pública para 22 municípios do sudeste paraense, a ala de hemodiálise do Hospital Regional do Sudeste (HRSP), em Marabá, foi um dos três serviços em Nefrologia mais recentes inaugurados pelo governo do Estado. Desde novembro de 2019, já atendeu 212 pessoas por meio de 861 consultas e 12.649 sessões realizadas.

Com sala de diálise e de observação, consultórios ambulatoriais e sala de diálise peritoneal, o serviço realizado por 50 profissionais de diversas especialidades conta com 22 máquinas com capacidade de atender até 120 pacientes por mês, em três turnos, produzindo uma média mensal de até 1.500 sessões.

A unidade também realiza, consultas ambulatoriais específicas, na área de nefrologia, o que vem ajudando no diagnóstico precoce da doença na região, e contribuindo para a saúde dos pacientes que já realizam o atendimento na unidade.

O representante comercial Paulo Maciel Gonzales, de 59 anos, é paciente renal crônico. Natural da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, fazia tratamento de Hemodiálise em Campo Grande, a 300 quilômetros de sua cidade.

Em uma viagem de negócios em Marabá, em novembro de 2021, Paulo precisou fazer sessão de hemodiálise em trânsito, no Hospital Regional do Sudeste do Pará, onde voltou em mais duas oportunidades. Ele gostou tanto do atendimento assistencial e humanizado que recebeu no HRSP que, em 2022, resolveu mudar de cidade e fixou residência em Marabá, onde já realiza há dois meses sessões semanais de diálise.

“Fui tão bem atendido, quando realizei a sessão de diálise em trânsito aqui em Marabá, senti uma melhora tão significativa de saúde, que não pensei duas vezes, mudei de cidade e aqui estou, com essa equipe fantástica. Quero agradecer a todos sem exceção pelo atendimento prestado, vocês mudaram a minha vida para melhor”, destacou Paulo.

“A sala de diálise do HRSP é muito confortável, principalmente para nós, que ficamos de 3 a 4 horas sentados, fazendo o processo de hemodiálise. É uma grande vantagem, tem momentos que consigo descansar durante o tratamento. O atendimento com as assistentes sociais e psicólogas, que estão sempre ao nosso lado, ajudam muito também a enfrentar a doença”, afirmou.

Entregue em abril de 2021, a ala de hemodiálise do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, já atendeu 201 pacientes, até março deste ano, por meio de 2.017 sessões realizadas. De um modo geral, a unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O novo Centro de Hemodiálise do HRPM conta com uma área de 200 metros quadrados, com sete máquinas para hemodiálise ambulatorial e duas para tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma de segurança.

A unidade tem capacidade de realizar até 42 atendimentos de pacientes semanalmente, durante os três turnos disponíveis. Além desses equipamentos, o serviço conta com equipe multiprofissional composta por médicos nefrologistas e cirurgiões vasculares, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga.

Leonor Pereira dos Santos, 76 anos, residente do município de Gurupá, é dialítica e realizou tratamento na capital paraense, por cerca de um ano. Com o serviço oferecido em Breves, a dona de casa passou a realizar diálise no Regional do Marajó desde junho de 2021. “Melhorou muito minha vida e minha saúde. Hoje tenho família aqui também, o que facilitou a continuar em Breves. Estou satisfeita com o atendimento que venho recebendo aqui no HRPM durante esses nove meses”.

Entregue em maio de 2021 pela gestão estadual, o Serviço de Hemodiálise do Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, no sudoeste estadual, já realizou 3.563 sessões de hemodiálises. Por mês, o HRT chega a realizar 351 sessões de hemodiálise em média.

Além dos residentes em Itaituba, o serviço tem beneficiado moradores de Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga, Aveiro e Rurópolis – que até então realizavam sessões de hemodiálise no HRBA, em Santarém.

“O serviço é fundamental para Região do Tapajós, que assegura a estratégia do Estado para descentralização do atendimento de serviços especializados. Com isto, desafogamos Santarém para ampliar o atendimento naquela região do Estado e garantimos atendimento em municípios próximos de Itaituba”, analisa o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

O setor de Nefrologia do HRT possui atendimento especializado com uma equipe de médicos nefrologistas de plantão durante 24 horas, equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem, nutricionista, assistente social e psicólogo. Hoje não há pacientes em fila de Regulação aguardando vaga para Hemodiálise na Unidade.

Uma das pacientes do HRT, a dona de casa, Ivaneide Maria Lobato, de 46 anos, realiza sessões três vezes por semana desde que foi diagnostica com insuficiência renal, em dezembro de 2021. “Nesse tratamento, me sinto muito bem acolhida por esses profissionais. Tive que me readaptar na nova rotina”, explica.

Moradora de Itaituba, Ivaneide relata que estar satisfeita com o serviço, “sempre saio me sentindo bem. Apreendi que quem faz hemodiálise precisa ter uma memória boa, porque precisa estar atento à alimentação. E tem a questão de ter que ingerir a menor quantidade de líquido possível. A carambola, por exemplo, você não pode comer nunca”.

Do período de janeiro a dezembro de 2021, foram 34.280 sessões de hemodiálise realizadas no estado do Pará. No total, essas unidades operam com 276 equipamentos que realizam o atendimento de pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves.

Por Mozart Lira (SESPA)