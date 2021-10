Governo não vai voltar com o horário de verão, diz ministro

Com a crise hídrica pela qual o Brasil passa, o retorno do horário de veerão passou a ser cogitado por alguns empresários como uma das soluções para ajudar a economizar energia. O governo, no entanto, não considera essa opção.

Nesta quinta-feira (30), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apontou que o horário de verão não voltará. O assunto foi abordado pelo ministro durante a inauguração de uma usina termelétrica no Porto de Açu, no Rio de Janeiro.

– O ministério fala pelo lado da economia de energia, e o horário de verão não se faz necessário no que diz respeito à economia de energia – ressaltou.

De acordo com um estudo realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a volta do horário de verão não teria impacto no enfrentamento da crise hídrica brasileira. A avaliação foi feita a pedido do Ministério de Minas e Energia (MME) diante da pressão crescente de alguns setores da economia e da grave escassez nos reservatórios das usinas hidrelétricas.

– O horário de verão não foi renovado em 2019, e [tudo] permanece da forma como está – completou Bento Albuquerque.