Governo nomeia 110 servidores concursados para a Secretaria da Fazenda

O governador Helder Barbalho assinou na manhã deste sábado (11) o decreto de nomeação de 110 servidores aprovados no concurso público C-213, para provimento de vagas para as carreiras da administração tributária da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Foram nomeados 60 aprovados ao cargo de auditor fiscal de receitas estaduais (afre) e 50 para o cargo de fiscal de receitas estaduais (fre). Desde 2014 não era realizado concurso público para a área fiscal. Os concursados serão lotados de acordo com as regras previstas no edital do concurso, em unidades do interior.

“É uma satisfação poder recebê-los, e que possamos cada vez mais ter qualidade no serviço público. É fundamental atuar no fortalecimento das carreiras do Estado e melhorar o ambiente de trabalho. Ainda temos muito que fazer. O Estado tem que ter a capacidade de cobrir o território imenso do Pará”, disse o governador após assinar o decreto e cumprimentar os aprovados.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, os novos servidores serão empossados e passarão por curso de capacitação de 390 horas, em quatro módulos, com formação teórica e prática, tendo como instrutores servidores da Sefa e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e de fiscal de receitas estaduais têm grande importância para o Estado, pois monitoram e captam as receitas oriundas de tributos. E, basicamente, é a receita tributária que permite ao Estado oferecer serviços e investimentos públicos que atendam à população”, acrescentou o titular da Sefa.

Expectativa – Há quatro anos estudando para concursos, o paraense Rodrigo Oliveira foi aprovado para os cargos de fiscal de receitas e de auditor fiscal, e vai optar por uma das carreiras. “Esperamos contribuir para que o Estado possa implementar as políticas públicas necessárias”, disse o novo servidor estadual.

Estéphano Leão, que também foi aprovado para o cargo de auditor de receitas estaduais, contou que vive, junto com os demais aprovados, um momento de expectativa em relação à capacitação, lotação e ao trabalho a ser desenvolvido no serviço público.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro