Governo oferece por meio de edital concessão florestal destinada á venda de Crédito de carbono

Durante a abertura do Fórum Mundial de Bioeconomia (WCBEF) que aconteceu nesta segunda-feira (18), em Belém, na Estação das Docas, o Governo do Pará convidou por meio de edital de chamamento público, interessados em assumir concessões florestais no Pará, voltadas à venda de crédito de carbono.

O ato formalizado pelo Governador Helder Barbalho, trata se de um mecanismo no qual a empresa concessionaria vai ter de proteger a unidade de conservação. O desmatamento evitado será medido e convertido em crédito de carbono, a ser comercializado no mercado voluntário. E o produto disso será repartido com o Estado. Na mesma programação, Helder Barbalho assinou ainda os decretos de criação da Unidade de Conservação de São Benedito, do comitê gestor da Política Estadual de Clima e da Estratégia Estadual de Bioeconomia.

O governador do Estado destacou que políticas de baixo carbono funcionam como garantia de direito a populações tradicionais e para o desenvolvimento socioeconômico sustentável, baseado na floresta em pé, sendo questões amazônicas do século XXI.

“O Plano Estadual Amazônia Agora é a principal plataforma de ações para a redução sustentada do desmatamento no Pará. Traz uma visão estratégica de longo prazo para reduzir, no mínimo, em 37% as emissões de gases de efeito estufa provenientes da conversão de florestas e do uso da terra até 2030. Esperamos ampliar esta meta para 43% de redução até dezembro de 2035”, destacou Helder Barbalho.

Durante o evento houve a assinatura dos primeiros contratos de crédito para produtores que atuam em modelo de bioeconomia, no âmbito do Programa Banpará-Bio. Os produtores receberão um apoio com recursos do Fundo Garantidor para a Bioeconomia, criado pelo Governo do Pará, considerado o primeiro passo para a aplicação inovadora de investimento sustentável. A linha de crédito poderá levantar até R$ 100 mil para o interessado, tendo até 12 anos para pagar, e 48 anos de carência. O programa deverá disponibilizar R$ 400 milhões em crédito.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará