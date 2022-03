Governo oferta cursos de qualificação profissional no município de Xinguara 

O Governo do Pará está ofertando no município de Xinguara, no sul do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e, em parceria com a Prefeitura Municipal e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) três cursos gratuitos de qualificação profissional.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de março, os interessados podem se dirigir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Sedur) para se inscrever.

Entre os cursos ofertados, o de formação inicial de Mecânico de Refrigeração e Climatização Comercial e Residencial, para o qual é exigido o ensino fundamental completo. O outro é de formação inicial de Pedreiro de Alvenaria Estrutural, em que o interessado pode ter ensino fundamental incompleto. Serão ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 18 anos. E as aulas vão de 28 de março a 25 de maio de 2022.

Outro curso que estará disponível é o de curso Técnico em Edificações, para o qual são ofertadas 40 vagas. Interessados devem ter ensino médio completo ou estar matriculado no terceiro ano do ensino médio, pessoas a partir dos 17 anos podem se inscrever. A previsão de aulas é para 22 de março de 2022 e vão até 2 de maio de 2024.

Os documentos necessários para se inscrever são o comprovante de escolaridade, histórico escolar, documento de identidade oficial e comprovante de endereço. As aulas dos três cursos ocorrerão no período noturno.

