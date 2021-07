Governo propõe criação de Convênio de Cooperação Técnica com Belém para tratar da futura integração de transporte

A diretoria do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) propôs à Prefeitura de Belém a criação de um convênio de cooperação técnica a partir da elaboração de um grupo de trabalho para tratar sobre a futura integração do sistema de transporte na Região Metropolitana de Belém. A proposta foi apresentada durante reunião que ocorreu nesta tarde (22), no gabinete do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Essa cooperação é importante porque cria um ambiente institucional para que Estado e Prefeitura discutam todas as questões que precisam ser superadas visando a integração dos sistemas”, afirma o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTM. Além da proposta apresentada, a reunião teve o objetivo de discutir a atuação dos sistemas BRTs (Belém e Metropolitano), já que possuem concepções diferentes. “São duas administrações buscando soluções que beneficiem de forma máxima o cidadão que vai ser o usuário desse sistema”, frisa Ribeiro.

Foto: Ascom / NgtmPara a assinatura do convênio, será criado um grupo de trabalho com a participação de representantes do NGTM e do município, que deve tratar sobre a infraestrutura, operação e regulamentação da futura integração. O Núcleo já enviou a minuta da proposta para a prefeitura.

O prefeito de Belém acredita que o caminho para o acordo é o diálogo, pois trata-se de um tema de interesse comum. “Por isso é plenamente viável estabelecer um planejamento que integre os sistemas, pois em tese, funciona assim, mas eles foram planejados separadamente. É o interesse metropolitano que tem que prevalecer, dos cidadãos que estão investindo no sistema, pois são recursos públicos”, comenta.

Também participaram da reunião, o diretor de planejamento do NGTM – Cláudio Conde, o assessor técnico do Governo – Paulo Ribeiro, a superintendente da Semob – Ana Valéria Borges, e a procuradora do município – Laura Villas.

Agência Pará / Por Michelle Daniel (NGTM)