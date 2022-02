Governo reconstrói Escola em Vigia e beneficia diretamente 600 alunos

A 89ª unidade escolar entregue pela gestão estadual tem sala de informática, internet, entre outras instalações

A cidade histórica de Vigia, localizada no nordeste paraense, teve a educação estadual reforçada nesta quarta-feira (16). Em agenda no município, o governador do Pará, Helder Barbalho e a secretária de Estado de educação, Elieth de Fátima Braga, entregaram à população a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Santa Rosa, totalmente reconstruída.

“Essa escola é instrumento de socialização, formando cidadão com qualidade para poder seguir a sua vida. Estamos entregando essa escola, hoje. Após 30 anos sem que tenha recebido nenhuma obra, totalmente destruída, hoje nós devolvemos para essa comunidade uma escola digna, toda refrigerada, com laboratório de informática, com biblioteca e área para ensino especial”, enfatizou o chefe de executivo.

É a 89ª unidade escolar entregue desde o início da atual gestão. As melhorias proporcionaram para 600 estudantes, professores e equipe técnico-pedagógica, ambientes mais confortáveis, modernos com toda a infraestrutura necessária para o ensino de qualidade, marca do governo do Estado.

“Essa é uma escola totalmente reconstruída, num ambiente maravilhoso para os nossos alunos. É o trabalho que o Governo do Pará vem fazendo desde o início de 2019, para que os nossos alunos tenham condições de receber educação de qualidade e conforto”, pontuou a titular da Secretaria de Educação.

A nova escola, no KM 39 da PA-140, vai abrigar alunos do Ensino Fundamental II (6° ao 9º ano), Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série) e Atendimento Educacional Especializado (AEE). O investimento do Estado foi superior a R$ 820 mil, provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Estudante do 7º ano, Clara Silva, é uma das beneficiadas e conta que adorou o novo espaço: “Ficou tudo lindo. Sem dúvida, melhor do que era antes. Era sujo, sem conforto, mas agora a situação mudou. Muito diferente. O laboratório de informática foi o espaço que eu mais gostei. Antes nós não tínhamos computador e para fazer trabalho tínhamos que procurar lojas de informática, também não tinha internet”, disse a aluna.

No total, os espaços beneficiados são 7 salas de aulas, sala de diretoria, sala de secretaria, biblioteca, sala dos professores, sala de Arquivo, sala de informática e espaço de convivência. A nova unidade também dispõe de cozinha, depósito, banheiros masculino e feminino, quadra poliesportiva coberta, bicicletário, além de equipamentos que propiciam acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Nossa, não tinha muita coisa. Quando eu estava aqui a vontade que nós tínhamos era ter isso. Eu fico feliz pelos alunos que vão começar a estudar aqui. Na minha época o calor era grande, salas abafadas, agora está tudo refrigerado”, disse emocionada a ex-estudante Sabrina Brito, que concluiu o ensino médio em 2015.

A entrega da nova escola foi recebida com satisfação pela comunidade escolar formada por estudantes, professores, ex-alunos. Autoridades públicas também prestigiaram o ato nesta quarta-feira (16).Por Evaldo Júnior (SEDUC)